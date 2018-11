Los minutos finales siguen haciendo mella en Alcorcón

La derrota ante el Tenerife volvió a dejar al descubierto el principal problema del Alcorcón en este inicio de temporada: su fragilidad en los últimos minutos de partido. Y es que el equipo madrileño ha recibido solo uno de los siete goles que lleva encajados fuera de esa franja (cinco en liga y uno en la Copa del Rey).

Tal y como publica @vintage_stats en su estadística, los alfareros son el equipo que más goles ha encajado después del minuto 80 de los partidos. El Málaga, el otro equipo que ha encajado seis goles en lo que va de liga, contrasta completamente con el Alcorcón, ya que es el único equipo que no ha encajado goles en los diez últimos minutos de partido. Además, los amarillos no han sido capaces de anotar ningún tanto en los últimos minutos, siendo el único conjunto que no lo ha conseguido junto a Osasuna y Las Palmas.

Exceptuando el gol ante el Nàstic, todos los demás le han supuesto perder puntos al equipo madrileño, un total de seis, con los cuales el equipo sería líder de la liga. Además, la eliminación en Copa del Rey también llegó con un gol en el tiempo de descuento en el campo del Lugo.

La estadística, de por si sorprendente, puede tener dos lecturas por parte del equipo alfarero. Por una parte negativa, ya que el equipo ha dejado escapar victorias que estaban en su mano, sobre todo ante el Tenerife en la última jornada, donde los madrileños dominaban por 0-2, o ante el Sporting de Gijón en la primera, donde los asturianos marcaron el empate a uno en la última jugada del partido. Pero también pueden invitar a una visión positiva, y es que a pesar de estos números, el equipo está situado en la zona noble de la clasificación y estos resultados están siendo, por el momento, algo anecdótico.