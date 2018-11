Cristóbal Parralo: "Sabíamos que algún día teníamos que perder"

Tras dejar atrás la inesperada derrota en el campo del Tenerife, el Alcorcón ya piensa en su siguiente compromiso de liga, el derbi madrileño del próximo domingo frente al Rayo Majadahonda. El técnico Cristóbal Parralo analizó la situación del equipo y como llega al encuentro de este fin de semana.

El equipo madrileño anunció la renovación de su técnico el pasado miércoles. "El club nos hizo llegar su propuesta. Ambas partes estamos contentos por seguir juntos y la idea es continuar con el proyecto de la mejor manera. También hay pendientes las renovaciones de algunos jugadores, pero entiendo que hayan querido empezar por el entrenador", explicó Parralo.

El técnico andaluz no quiso dar especial importancia a la derrota sufrida en Tenerife la pasada jornada: "Sabíamos que algún día teníamos que perder. Nos hubiera gustado alargar todavía más esa dinámica de resultados, pero ahora debemos levantarnos y seguir trabajando. Ahora tenemos un derbi muy bonito contra el Rayo Majadahonda y nosotros hemos trabajado durante toda la semana para llegar en las mejores condiciones".

Parralo ​ha dejado claro que el Rayo Majadahonda no será un rival nada fácil a pesar de ser un recién ascendido: "No me sorprende el nivel del Rayo porque lo hemos visto jugar. Se está adaptando bien y está haciendo un buen fútbol. Tiene una plantilla con buenos jugadores y muy bien trabajado. Somos conscientes que será otro partido complicado".

​También explicó la situación de Víctor Casadesús tras su lesión en Tenerife: "Tenemos las bajas seguras de ​Víctor Casadesús, Errasti y Dani Toribio, que siguen recuperándose de sus lesiones. Víctor tiene cuatro fracturas y hay que esperar a ver la evolución, pero el tiempo estimado de baja es de un mes".

"Repito que nuestra fuerza está en el grupo, no solamente en los que salen de inicio en un partido, sino que en cualquier momento puede salir otro compañero y rendir al mismo nivel. Lo que buscamos es mantener esa buena línea y estar preparados para afrontar cada partido", concluyó.