Entrevista. Alejandro Pozo: "Todos vamos a una y es lo importante"

Llegó cedido al Granada CF este verano para vivir su primera experiencia lejos de casa. Alejandro Pozo recibió la llamada del entrenador que le hizo debutar con el Sevilla Atlético en Segunda División con tan solo 17 años. Diego Martínez reclutó a uno de las perlas de la cantera hispalense para su proyecto en Granada. Pozo se ha ganado poco a poco un sitio en el equipo granadino, gracias a su buen trabajo y su talento. Dos goles suyos le han dado al Granada CF las dos últimas victorias en Los Cármenes. El jugador se ha ganado a pulso el cariño de una afición ilusionada con un equipo unido, que va "partido a partido" con la intención de "seguir sumando puntos" que le acerquen a su principal objetivo, la permanencia, sin renunciar a nada. Amablemente atiende a VAVEL tras un entrenamiento en la Ciudad Deportiva antes del partido contra el Real Zaragoza para explicar la situación del equipo transcurrido ya un cuarto de la temporada. Todo esto fue lo que nos contó:

Pregunta: Este verano dejó Sevilla por primera vez para jugar en otro equipo, el Granada CF, ¿fue difícil la decisión?

Respuesta: Siempre es difícil salir de casa. Era la primera vez que salía de casa, pero tenía ganas de salir y de demostrar que en otro club yo quiero hacer las cosas bien. Quería seguir trabajando fuera para poder llegar después a Sevilla con más madurez futbolística y me está sirviendo aquí en Granada, porque estoy jugando muchos minutos y se lo agradezco al míster. En el campo intento dar lo mejor.

P: ¿Influyó mucho el hecho de que el entrenador fuese Diego Martínez, que ya le entrenó en el Sevilla Atlético?

R: Sí, el míster me llamó y me dijo lo que quería de mí en el equipo. Era una decisión difícil, pero él me la facilitó y fue fácil venir aquí.

P: Con el Sevilla Atlético vivió buenos momentos, como su debut en Segunda siendo el español más joven en debutar en esa categoría, y también malos como el descenso. ¿Qué destaca de su etapa en el filial sevillista?

R: En el filial hubo muchos buenos momentos, pero también malos. El año pasado fue muy duro, nos tocó vivirlo, pero bueno, también somos un filial y nos costó acoplarnos a la categoría, con muchos jugadores nuevos y al final, sufrimos ese descenso. Pero el primer año fue algo muy bonito, con el míster Diego, que nos ayudó bastante, estuvimos en una muy buena posición en Liga y fue algo increíble.



P: ¿Cómo se siente en el Granada? ¿Es como esperaba?

R: La verdad es que me habían hablado muy bien de aquí y cuando llegué todo el mundo, la directiva, el cuerpo técnico, las personas que trabajan en el club, todas me han ayudado bastante y estoy muy contento de estar en este gran club, donde me están ayudando bastante tanto futbolísticamente como también fuera del campo.

Alejandro Pozo | Foto: Antonio L. Juárez

P: ¿Qué se siente al marcar en Los Cármenes durante dos partidos consecutivos el gol de la victoria del equipo?

R: Muy contento. La verdad es que marcar en Los Cármenes es algo muy bonito, ha dado la casualidad que ha valido para conseguir los tres puntos en dos partidos y es algo que no se puede explicar, porque ver a esa afición animarte después de meter un gol, el equipo lo agradece y yo intento marcar goles para ayudar al equipo, que es lo importante.

"Me gusta aportar mi granito de arena y está valiendo para conseguir puntos"

P: Se ha ido ganando poco a poco un sitio en el equipo, ¿cómo ha visto su evolución estos meses?

R: Cuando llegué aquí me costaba un poco, porque en la pretemporada no he disfrutado de minutos, que era lo que quería. Cuando llegué, el míster me dijo que poco a poco iba a tener minutos y juego y así ha sido. También se lo tengo que agradecer porque a mi me gusta aportar mi granito de arena en el campo y está valiendo para conseguir puntos.

P: ¿Cómo es el ambiente en el vestuario del Granada?

R: Es un ambiente que yo diría que es una familia. Este año, la verdad es que todos nos compenetramos perfectamente, tanto fuera como dentro del campo. En el equipo, todos vamos a una, que es lo importante, y eso se transmite en el campo. Se ve que somos una familia, estoy muy contento porque todos me recibieron perfecto cuando llegué y la verdad es que estoy contentísimo.

P: ¿Con qué compañeros se lleva mejor?

R: Con Fede he estado dos años en el filial del Sevilla, y con él me llevo mejor. Después está Martínez, que también estuve con él en el filial, y Víctor. Hay muchos andaluces y no hace falta ni que estés con ellos en el equipo porque sabemos como somos, nos gustan las risas y demás y la verdad es que con todos me llevo genial.

P: ¿Qué compañero le ha sorprendido más?

R: Cuando llegué, para mí todos los compañeros eran jugadores top. De pequeño veía incluso a algunos jugadores jugar en primeros equipos mientras yo estaba allí en mi casa. La verdad es que es algo increíble jugar con jugadores que han tenido una carrera muy buena. Me he llevado una gran satisfacción con todos y no podría destacar uno porque todos me han sorprendido. De verlos fuera a entrenar con ellos cambia bastante y es algo que va a mejor.

Alejandro Pozo | Foto: Antonio L. Juárez

P: Pasado ya un cuarto de la temporada, el Granada CF está más cerca del objetivo que se marcó, la permanencia, y en puestos de ascenso directo. El equipo no renuncia a nada...

R: El equipo va partido a partido y lo importante es seguir sumando puntos. Es verdad que los puntos que tenemos en la clasificación, esos nos los hemos ganado nosotros y partido a partido intentamos dar lo mejor y ojalá podamos conseguir muchos puntos.

"Partido a partido intentamos dar lo mejor"

P: En este mes de noviembre, el Granada CF tiene que afrontar un calendario complicado: Zaragoza, Numancia, Las Palmas y Sporting. ¿Cómo ve al equipo para afrontar este 'Tourmalet'?

R: Muy bien, la verdad es que el equipo está muy a gusto en el campo y lo transmite. Lo vamos a afrontar como venimos afrontando estos partidos atrás, con mucha ilusión y con muchas ganas de poder demostrar que aquí estamos nosotros.

P: La solidez defensiva del equipo está siendo clave. Y todos los jugadores participan en tareas defensivas, ¿insiste mucho el entrenador en ello?

R: Sí, con tener la portería a cero ya ganas bastante en el partido. Si no se puede ganar porque no quiere entrar la pelota, un empate tampoco viene nada mal. Y eso es algo que es importante en esta categoría que es tan difícil.

P: También el Granada CF está destacando por ser el más goleador de la categoría, sin embargo, los delanteros natos llevan varias jornadas sin marcar, ¿esto preocupa?

R: No, nos preocupa porque si no pueden meter gol, nos aportan otras cosas para que después venga el gol, como una asistencia o que de un desmarque suyo venga el pase a otro compañero que lo deje solo y pueda meter. Tampoco nos preocupa eso mientras que otros compañeros metan y ellos hagan su trabajo.

Alejandro Pozo | Foto: Antonio L. Juárez

P: La afición valora mucho la imagen que está ofreciendo el equipo en los partidos fuera de casa, que ha cambiado notablemente con respecto a la temporada anterior. También fuera han contado con su apoyo, ¿cómo afrontan esos partidos?

R: La verdad es que los afrontamos como si fuera un partido en casa. Han venido muchos aficionados a los desplazamientos y se lo agradecemos bastante, nos han ayudado bastante porque fuera siempre cuesta un poquito más. Intentamos mostrar nuestro juego y conseguir los tres puntos fuera de casa también.

P: Ahora tienen un partido complicado fuera de casa, en La Romareda, contra el Real Zaragoza, ¿cómo prevé el encuentro?

R: El Zaragoza no viene bien, pero es un equipazo y en su campo va a intentar conseguir los tres puntos que ya rompan esa mala racha. Los aficionados van a estar con ellos, la verdad es que va a ser un partido muy bonito. Nosotros vamos a intentar hacer, lo que he dicho, jugar nuestro juego e intentar sacar los tres puntos de un campo histórico como es La Romareda.

"El equipo es una familia y eso, a largo plazo, nos va a ayudar"

P: ¿Cuál cree que es la clave para mantener la buena dinámica en la complicada Segunda División?

R: Creo que la unión del equipo es muy importante para toda la temporada. Se está viendo, como comentaba antes, que el equipo es una familia y eso, a largo plazo, nos va a ayudar bastante.

P: Habéis tenido el apoyo de la afición en el entrenamiento de este jueves, ¿cómo os habéis sentido y qué mensaje mandaría a la afición del Granada?

R: Primero, dar las gracias a todos los aficionados que se han desplazado hasta aquí para animarnos. La verdad es que ha sido un entrenamiento muy bonito, siempre gusta ver a la gente enganchada al equipo. Solo transmitirles que nosotros en todos los partidos, tanto fuera de casa como en casa, nos vamos a dejar el alma por conseguir los tres puntos y ojalá vengan muchas alegrías este año.

P: Su cesión termina este verano, ¿cómo le gustaría despedirse del Granada o se ve en un futuro en el equipo?

R: Quiero pensar en el presente, estoy aquí muy contento. Me ha sorprendido bastante la ciudad, el equipo, la afición. Aquí estoy muy contento, que es lo importante, y espero seguir estando muy contento y trabajando día a día para conseguir muy buenos resultados.

Alejandro Pozo | Foto: Antonio L. Juárez

TEST MÁS PERSONAL

Una ciudad para vivir: Sevilla / Una ciudad para jugar al fútbol: He estado en Sevilla y en Granada y en las dos me siento identificado, porque son muy bonitas y se podría vivir perfectamente / Un equipo: Sevilla / Un entrenador: Diego Martínez / Una manía antes de salir al campo: Siempre me santiguo y señalo al cielo para mi abuelo / Una película: Tengo bastantes, pero una que vi hace poco: 'Ha nacido una estrella' / Un grupo o cantante: Maluma, me gusta mucho el reggaeton / Un rincón de Granada: Todavía no he tenido la suerte de visitarlo, pero pronto lo visitaré porque me han dicho que la Alhambra, la zona del mirador de San Nicolás y el Albaicín es muy bonito y estoy deseando visitarlo / Un objetivo: Que cada fin de semana lo demos todo y conseguir los tres puntos.