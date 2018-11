Álex Moreno: "Si perdieron contra el Leganés, ¿por qué no contra el Rayo?"

Álex Moreno, lateral del Rayo Vallecano y militante de las categorías inferiores del Barcelona durante un año en el que en las filas del Juvenil A fue un jugador habitual, pero al final de la temporada quedó libre. Durante su estancia en el equipo azulgrana, jugó un total de 20 partidos, anotando seis goles, y en cinco de esos duelos partiendo como titular. El defensor afronta el encuentro frente a los culés como un partido especial. Así lo ha definido el catalán ante los micrófonos de RAC 1: "Es un partido especial, porque estuve jugando en el Barça un año y además siempre que juegas contra esos equipos es una motivación especial. Solo estuve un año, pero del que tengo buen recuerdo. Hice muy buenos amigos y además pude entrenar con el primer equipo también, así que un gran año", añadió.

Álex Moreno confía en su equipo para plantar cara al Barcelona

Samper, uno de los amigos que conserva Moreno de su etapa en la Masía, no podrá estar en el duelo de Vallecas debido a la recaída de su lesión, tras un largo tiempo de recuperación. El extremo reconvertido a lateral se sincera sobre cómo vivió la vuelta al calvario del jugador culé: "Estaba viendo el partido. Volver a recaer es una desilusión muy grande, que un jugador vuelva después de tanto tiempo de una lesión y pase eso", afirmó, apenado por la situación de su excompañero.

Álex Moreno tratando de mantener un balón | Fotografía: Noelia Déniz (VAVEL)

El lateral siempre recordará la campaña anterior, porque él tuvo gran parte de responsabilidad en el que el Rayo Vallecano subiera a Primera División. Disputó 40 partidos, y para más inri, anotó el gol que determinaba la vuelta de los de Vallecas a la máxima categoría: Así describe Moreno la temporada: "El año pasado fue un año muy bueno, el Rayo ascendió a Primera División, que era lo que queríamos todos. También más especial para mí por haber sido el artífice del ascenso y hacer el gol. Al final es mérito de todo el equipo y de todo el club", aseguró, haciendo referencia a toda la entidad.

Pero el presente año no ha empezado de la mejor forma para el equipo de la franja. Aun así, el lateral mantiene la moral intacta y confía en la valía de su equipo para enfrentarse al Barcelona: "Estamos jodidos. Está claro que la dinámica no está siendo buena y los resultados tendrán que venir, porque se hace un buen juego y solo es eso, que los resultados no están viniendo". Respecto a dar la sorpresa contra el actual líder, afirmó: "¿Por qué no? En casa hace falta esa victoria para tranquilizar y está claro que tenemos que hacernos fuertes en casa, y por qué no que sea contra el Barça. Si perdieron contra el Leganés, ¿por qué no contra el Rayo?", apuntó.

Álex Moreno tratando de recuperar un balón | Fotografía: Noelia Déniz (VAVEL)

Recalca que han estado estudiando a su próximo rival, así como sus puntos débiles: "Hemos estado entrenando toda la semana, viendo vídeos, mirando al Barça y qué les puede salir mal. Vamos a entrar fuertes al partido y tener la tranquilidad de tener la posesión. Robarles la posesión y atacar, y además estamos fuertes. Creo que será un buen partido de jugar y de ver", finalizó.