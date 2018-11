Santiago Solari: "Lo de Vinicius es cuestión de tiempo y juego"

Santiago Solari ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará al Real Madrid contra el Valladolid en el Santiago Bernabéu. Los blancos quieren mantener la buena imagen generada frente al UD Melilla en Copa del Rey y comenzar, así, con buen pie en la era "Solari". Será el debut del técnico argentino en competición liguera.

El entrenador ha indicado que los jugadores se encuentran "contentos" tras la victoria en Copa del Rey y que "hoy trabajaron con mucha alegría y es lo que hay que seguir haciendo". Al ser preguntado por la posible incorporación de Vinicius al once titular en Liga, Solari ha indicado que "es un jugador más de la plantilla" y que "todos los jugadores de cualquier plantilla tienen que estar para ser titulares, salvo los que están lesionados". También ha sentenciado que lo del brasileño es cuestión de "tiempo y juego", dada su juventud.

En contrapartida, al ser preguntado por Bale, ha alabado la actitud del galés y su calidad como jugador indicando que "todos esperamos que muestre en cada partido sus enormes cualidades, es un jugador fantástico y todos lo queremos disfrutar".

Un Valladolid en racha

El Real Valladolid visitará el Bernabéu tras siete partidos sin perder. Los pucelanos son, para Solari, un equipo "muy ordenado tácticamente y muy trabajado", por lo que corresponde "hacer un partido serio y estricto".

El argentino ha indicado también que quiere que el equipo siga con "los valores del madridismo: la ambición, las ganas de atacar, de llevar el peso del partido, de buscar el gol, de no rendirse nunca", ya que esos son los que han hecho que "el club gane tanto".

Al ser preguntado por su hipotética continuidad en caso de encadenar buenos resultados ha declarado firmemente: "no me planteo el futuro, lo único que veo es el partido siguiente, de esto se trata en el fútbol". Por último, no ha dado pistas del once titular que alineará mañana sobre el campo ni del portero que utilizará en Liga.