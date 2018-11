El Real Madrid está en horas bajas

El Real Madrid tiene bastantes lesionados, sobre todo en la línea defensiva, aparte hay muchos jugadores que no se encuentran en su mejor momento.

Empecemos con la portería, parece que Courtois se ha hecho titular, el gran fichaje de este verano destaca por su altura lo que le permite tapar muchos huecos en la portería y por los buenos reflejos que tiene, viene de ser nombrado mejor guardameta del mundial.

Llegamos a la línea de defensa donde vienen los problemas para Solari, Carvajal, Marcelo, Varane y Vallejo están lesionados y no podrán jugar contra el Valladolid este sábado. El técnico argentino tendrá que recurrir a una defensa formada por Odriozola, Nacho, Sergio Ramos y Reguilón. La defensa merengue lleva un tiempo que no defiende correctamente, como se pudo ver en el Camp Nou, concretamente el capitán no está bien en este tramo de la temporada.

El centro del campo lleva unos años que está dominado por el tridente Casemiro, Kroos y Modric. Casemiro deberá ayudar más de lo normal en las tareas defensivas por la situación en la que se encuentra. Modric y Kroos son los encargados de jugar y de hacer jugar al Madrid, en su último partido importante, el clásico, estuvieron desaparecidos, corrían detrás del balón en vez de tenerlo y dominar al rival como acostumbran a hacer.

El nuevo entrenador puede optar por un sistema diferente al 4-3-3 e incluir a Isco o Asensio en el centro del campo. Los dos “jugones” del Madrid, tienen una conducción de balón tremenda que puede acabar en un pase a los delanteros o en un peligroso disparo para el rival. Con Lopetegui, Ceballos había tenido muchos minutos actuando de forma correcta, veremos si cuenta para Solari.

Por último, llegamos a la delantera muy criticada en el último mes. Nos encontramos con jugadores de gran nombre como Bale o Benzema pero que no están dando la talla, han roto el récord de más tiempo sin meter un gol de la historia del Madrid, por lo que invita a pensar que en el Bernabéu podrían jugar Lucas Vázquez haciendo desbordes por la banda, Vinicius después de su buena actuación contra el Melilla y con gran parte del madridismo a favor de que juegue o el propio Asensio que esté en la delantera y no en el medio campo.