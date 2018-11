Las estrellas nacen desde la sub-15

Iker Muniain, Koke, Marc Muniesa, Pablo Sarabia o Dani Carvajal, entre otros, ya son estrellas consolidadas en el fútbol nacional e incluso internacional. Nombres ya reconocidos que gracias al esfuerzo, al trabajo, a la constancia desde bien pequeños han llegado hasta donde han llegado. Los aficionados que acuden a los estadios o lo ven desde la televisión, solo ven a los futbolistas jugando pero para llegar a ese punto, detrás hay una vida entera de sacrificio, en la que no todos consiguen sus sueños.

La categoría sub-15 es la benjamina de las distintas categorías de la selección española. Los jugadores tienen que ser menores de 15 años, pero a pesar de su corta edad, muchos ya demuestran lo que tienen en sus botas: “He visto cosas muy buenas”, recalca el técnico.

Estos días, los últimos chicos elegidos por Julen Guerrero están completando unas jornadas de entrenamiento en Las Rozas. 24 nombres entre los que se encuentran el hijo del propio Julen y el primogénito de Santi Denia. Para 12 de ellos, este es su primer contacto con el equipo nacional y lo están aprovechando al máximo porque como apunta Julen: “No tenemos más tiempo para juntarnos y lo intentamos aprovechar al máximo en los entrenamientos”.

Y aunque todavía son niños, desde la selección se les inculca la competencia y no desanimarse por si un día son convocados, en la siguiente no y viceversa. “Yo creo que también tienen que ser conscientes de que hay mucha competencia. Que el que venga una vez no significa que vaya a venir siempre y que el que deje de venir pues que esté olvidado. Esto es un trabajo continuo y además están en un periodo de continua formación, van progresando unos, otros se van quedando pero esto no tiene que cambiarles su mentalidad de seguir creciendo como jugadores”.

Además de que tienen que ser conscientes de que esto ya es una competición: “La competición es muy dura porque en la mayoría de sus clubs están acostumbrados a tener partidos relativamente sencillos salvo cosas excepcionales a lo largo de la temporada y aquí cuando ya vas a un torneo, estás jugando con una selección con los mejores de cada país. Jugadores que ya van con el cosquilleo pero hoy en día ya se conocen todos. Se juegan muchos torneos desde pequeños, se han enfrentado entre ellos todos y hoy en día con las redes sociales, con internet, son chavales que, a pesar de la distancia, unos con otros ya suelen tener relación”.