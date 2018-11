Previa Valencia CF - Girona FC: la necesidad se impone

El proyecto de Marcelino García Toral comienza a temblar. El inicio de LaLiga no ha sido ni mucho menos el esperado. Las victorias no llegan, los jugadores están faltos de confianza y Valencia y Mestalla comienzan a cansarse. Ni siquiera la Copa del Rey ha servido de bálsamo para el equipo del Turia. El Valencia apenas pudo imponerse 1-2 de manera sufrida frente al modesto CD Ebro.

La dinámica positiva a base victorias no llega y el crédito de Marcelino comienza a terminarse. El equipo no es capaz de solucionar sus problemas de mal juego y falta de gol. La necesidad ha llegado, especialmente para el Marcelino, al que todos los ojos miran, ya que los aficionados entienden que la calidad del equipo y los jugadores no está a la altura de los pésimos resultados.

En Girona la situación no es mucho mejor. Cierto es que las expectativas de ambos equipos son bastante distintas. Aun así, el equipo que empezó dando una de cal y otra de arena, exceptuando la victoria frente al “débil” Rayo Vallecano, no consigue una victoria desde mediados de septiembre donde consiguió enlazar dos victorias.

El punto de inflexión no llega

El pasado fin de semana el Valencia desaprovecho una nueva oportunidad. La visita al siempre difícil San Mamés dejo patente una vez más los problemas que acarrea el equipo esta temporada. El miedo a perder genero una inseguridad que hizo ver una versión defensiva de un equipo con problemas de gol. A día de hoy los “ches” ocupan la decimocuarta plaza con un total de 11 puntos de 30 posibles, muy lejos del objetivo europeo marcado una temporada más. El balance sigue siendo desolador, siete goles a favor y ocho en contra, sumado a un juego sin ideas.

La afición empieza a cuestionar al propio entrenador. Desde Valencia se cree que el rendimiento de los jugadores es realmente paupérrimo. La calidad individual de esta plantilla no está de acorde con la plaza que ocupan en la tabla clasificatoria. Mestalla presentara una gran entrada la tarde de mañana conscientes de que el equipo les necesita más que nunca. Una nueva oportunidad para los de Marcelino, que necesitan sumar los tres puntos ante su afición.

Un Girona con los deberes por hacer

El conjunto de Eusebio Sacristán está desaprovechando el acierto goleador de Christian Stuani. El gran momento que vive el delantero charrúa no se está viendo acompañado por el equipo. Muchos goles que finalmente no se materializan en puntos. Aun así la situación no es ni mucho menos alarmante, ya que el conjunto catalán se encuentra clasificado en la undécima posición de la tabla con 13 puntos. Aun así el equipo debe sumar de tres en tres o a corto plazo verá como algunos de sus rivales directos le han tomado la delantera con una ventaja significativa. Este sábado a partir de las 18:30 en Mestalla una nueva oportunidad frente a un Valencia en horas bajas. Ante las numerosas bajas, el marfileño Seydou Doumbia se era el hombre referencia del equipo en la delantera.

Tocados pero no hundidos

Ambos clubes llegan en una situación un tanto delicada, sobre todo el Valencia. A esta situación cabe añadir un aliciente muy importante y que seguro será notable durante el encuentro. Ambos clubes sufren la baja de varios jugadores titulares e irreemplazables.

Por su parte el Valencia sufre una baja muy sensible, la del cerebro y líder del equipo. Hablamos del capitán Dani Parejo, que sufre una rotura en el oblicuo. A esta baja, hay que sumar las ya conocidas de Cheryshev, Piccini, Račić y Diakhaby.

Por su parte el Girona sufre un problema de gol: Stuani, Portu y el Chozo Lozano, este último por roja directa en el último encuentro, serán bajas más que sensibles para los de Eusebio Sacristán. Los máximos generadores de peligro y goleadores del equipo no estarán para la batalla en Mestalla. A estas tres hay que sumar las bajas por lesión de Alex Granell, Aday Benitez, Johan Mohica, Juanpe y Douglas Luiz.

La noticia más que positiva en el Valencia Club de Fútbol: el regreso a los terrenos de juego de Gonçalo Guedes. Tras casi un mes fuera de los terrenos de juegos, la estrella portuguesa del Valencia regresa a una convocatoria. Veremos si Marcelino otorga minutos al extremo. Lo único que está claro ahora mismo es que el equipo necesita al que seguramente sea el jugador con más calidad y más desequilibrante del equipo.

Convocatorias

Valencia C.F:

Porteros: Jaume Domenech, Neto

Defensas: Garay, Jeison Murillo, Gabriel Paulista, Gayá, Lato, Rubén Vezo

Centrocampistas: Guedes, Carlos Soler, Kondogbia, Coquelin, Daniel Wass, Ferrán Torres

Delanteros: Santi Mina, Gameiro, Batshuayi, Rodrigo

Girona C.F:

Porteros: Bono, Iraizoz

Defensas: Marc Muniesa, Ramalho, Bernardo, Carles Planas, Pedro Alcalá, Pedro Porro

Centrocampistas: Borja García, Pere Pons, Alex Granell, Kevin Soni, Patrick Roberts, Aleix García

Delanteros: Doumbia

Posibles Alineaciones

Valencia C.F: Neto, Garay, Gabriel Paulista, Gaya, Vezo, Kondogbia, Carlos Soler, Coquelin, Guedes, Rodrigo, Batshuayi.

Girona C.F: Bono, Bernardo, Carles Planas, Pedró Alcalá, Pedro Porro, Ramalho, Aleix García, Borja García, Patrick Roberts, Pero Pons, Doumbia.