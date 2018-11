Previa SD Eibar - Deportivo Alavés: último derbi del año

Después de la dura derrota frente al Celta de Vigo, los hombres de José Luis Mendilibar tienen una nueva oportunidad de dar una alegría a su afición. No obstante, el rival no es nada fácil. El “glorioso” visita a Ipurua con ganas de dar la sorpresa y seguir con la buena dinámica de la presente temporada.

Sin sorpresas en la convocatoria

Si por una cosa se conoce Mendilibar, es por los pocos cambios que el entrenador presenta en sus convocatorias. En este caso, el técnico de Zaldívar repite prácticamente en su totalidad la convocatoria del duelo frente al Celta de Vigo. La novedad más importante de todas, es la vuelta de Dmitrovic, después de una lesión que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego más de dos semanas.

Los 18 hombres encargados de defender la elástica armera son: Riesgo, Dmitrovic, Rubén Peña, Arbilla, Paulo, Cote, Cucurella, Joan Jordán, Escalante, Pape Diop, Sergio Álvarez, Orellana, De Blasis, Pere Milla, Kike García, Charles, Sergi Enrich y Marc Cardona.

Último derbi del año

Una de las bazas a las que se agarran los aficionados armeros, es a los buenos resultados cosechados en los dos derbis disputados hasta el momento. Frente a la Real Sociedad los pupilos de Mendilibar consiguieron imponerse en el último suspiro, llevándose tres puntos vitales para sus aspiraciones.

En el caso del choque frente al Athletic de Bilbao, resultado no fue justo en lo que al juego se refiere. A pesar de que los guipuzcoanos fueron superiores en todo momento, no fueron capaces de imponerse, teniendo que conformarse con un punto que supo a poco entre los aficionados

Recuperar la confianza

Después de un buen inicio de temporada, la SD Eibar se ha ido dejando puntos estas últimas jornadas. De los últimos 5 partidos disputados, solo ha conseguido imponerse en uno de ellos, logrando un total de 4 puntos de los 15 posibles.

“El Alavés anda fuerte, está teniendo ocasiones de gol y marcando y eso es importante para un equipo. Están con la moral muy alta. Ahora mismo nosotros tenemos más cosas malas que ellos. No hacemos goles y nos están marcando muchos. Pero es un derbi y puede pasar cualquier cosa”.

Estos resultados no solo han ido empeorando en competición liguera. Los de Mendilibar disputaron el pasado jueves su partido correspondiente a la Copa del Rey, en el cual cayeron derrotados por 2-0 frente al Sporting de Gijón. Tras el choque hubo críticas al equipo, al cual se le acusó de no tomarse en serio la competición. "Tal vez algunos piensen que no nos lo tomamos en serio, pero no es así" fueron las palabras del técnico armero al respecto.

Mendilibar se muestra confiado

En la rueda de prensa previa al partido, el técnico de Zaldívar se mostró confiado el lograr la victoria frente al Deportivo Alaves.“Estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido. Espero que no demos facilidades y podamos conseguir un buen resultado. Tenemos que hacernos fuertes para ser mejores que ellos. Que ellos estén más pendientes de nosotros que nosotros de ellos” fueron sus palabras.

“Mendi” no solo habló de sus hombres, sino que también tuvo palabras de elogio para Abelardo y sus jugadores. “Las propuestas de juego de los dos equipos son parecidas en aspectos como que jugamos muy adelantados y valientes y buscamos ocasiones para marcar hasta el último minuto. Vendrán con la intención de ganar y con mejor mentalidad que nosotros por su dinámica de resultados”.

Una mañana complicada es la que espera en Ipurúa para ambos clubes, ya que la SD Eibar juega con la baza a favor de estar frente a su afición, pero el Alavés está rompiendo cualquier pronóstico, así que los de Mendilibar tendrán que hacer un gran partido si quieren que los tres puntos se queden en casa.

Posibles onces