Álex Moreno: "Vamos a intentar hacer un gran partido y mantener la portería a cero"

Álex Moreno, lateral del Rayo Vallecano, que se ha mostrado muy contento por seguir siendo un fijo para Míchel en la vuelta a Primera División, -solo se ha perdido dos partidos oficiales-, ha atendido a Marca en las horas previas a la disputa del encuentro contra el Barcelona, un conjunto que, según el catalán, tiene una filosofía que le recuerda a la del equipo madrileño en la salida de balón. Al ser preguntado por la dinámica del club y cómo se encuentran, ha sido sincero: "Jodido. El no ganar hace que sean momentos difíciles. Cuando la dinámica es mala hay que cambiarla lo antes posible. Es verdad que viene un Barça motivado después del clásico, pero tenemos que cambiar esto como sea, sobre todo en juego y en dinámica". Además ha recalcado que el juego y las sensaciones no son malas, solo los resultados: "No lo son, pero al final lo que te llevas es que pierdes o empatas, sobre todo en partidos que te pones por delante y piensas que se te pone de cara y puedes llevarte los tres puntos. Es un palo grande que te remonten o empaten", apuntó

Álex Moreno describe cómo afronta el equipo el partido, y también él a nivel individual

Se ha referido también a partidos concretos, posibles fallos y factores que les han perjudicado: "Ha habido partidos. Por ejemplo, frente al Athletic, que si hubiésemos tenido más pausa o picardía en la segunda parte y no no nos hubiésemos tirado tan atrás, hubiese habido otro resultado. O el tema del VAR, aunque está para ayudar... Es un poco los pequeños detalles los que marcan la diferencia, sobre todo en defensa, que es donde se ve más: en el área, en la estratégia... nos perjudica en este aspecto."

Respecto a su primera etapa en la máxima categoría, afirma que lo único que varía es la posición: "En esa época jugaba de extremo y ahora de lateral. También estoy más rodado en ese aspecto. Me siento mucho más adaptado a lo que es la posición, al juego y al equipo". Ha reiterado que no le importa haber cambiado de demarcación por el tipo de juego del Rayo: "No me importa. Me gusta mucho subir, atacar... Y nos dan mucha libertad para subir a los laterales. También estando atento en defensa, claro". Pero sí cree que en Primera penaliza mucho más un error que en Segunda División.

Álex Moreno tratando de llevarse un balón | Fotografía: Noelia Déniz (VAVEL)

Respecto a la baja de Messi para el partido, sobre el que dice que es su ídolo, responde: "Son jugadores top. Nos favorece que no pueda jugar, pero siempre es un orgullo poder defender a jugadores como él. Si hubiese estado en el campo, en verdad es mejor, porque te creces". Para Moreno, a nivel individual, hubiera sido mejor que jugara: "Individualmente sí, porque jugar con estos jugadores te pasa dos veces, en la ida y en la vuelta. Cara a cara lo vas a ver poco. Aunque es cierto que para el equipo es mejor que no esté." El lateral dice que el argentino hace cosas diferentes a otros jugadores, y eso es lo que llama la atención. Pero ante esa importante baja, también dice que en todas las posiciones son buenos y peligrosos.

A pesar del rival, el catalán se muestra firme a la hora de que ellos van a mantener su juego frente al actual líder: "Nosotros venimos con la idea de hacer nuestro juego. Cuando suba uno, el otro tiene que quedarse o quedarse un pivote para evitar las contras pero, si tenemos la opción de subir, sabemos que estamos para atacar también. Nos gusta jugar de un lado a otro y quitarle la posesión al rival". No se fía de que vengan de ganar al eterno rival, pueden ser peligrosos ganando o perdiendo.

Álex Moreno tratando de encarar a un rival | Fotografía: Noelia Déniz (VAVEL)

Ellos acuden a la cita a ganar como sea, y van a intentar mantener la portería a cero: "Lo que perjudican son los goles. Vamos a intentar hacer un gran partido y mantener la portería a cero, que es fundamental en Primera. Y a partir de ahí marcar un gol aunque sea a balón parado, de estrategia o de pizarra." Él se inclina por jugar mal y ganar, más que por ofrecer una buena imagen, ya que necesitan una victoria ante su afición. Dice que no se ha preparado el partido en especial, que todos los contrincantes son iguales: "El rival también juega y son mejor que un equipo que venga desde abajo. Vamos a jugar contra el Barça y tiene muchas soluciones. Trataremos de parar de alguna manera sus internadas y la salida de balón. Presionar arriba para que no tengan la tranquilidad de la salida de balón. Salir a morir y ser agresivos", afirmó.

El lateral recuerda su pasado culé, cuando estuvo durante un año en las filas del Juvenil A del Barcelona: "Pasé un buen año allí y tuve la suerte de poder entrenar con el primer equipo cuatro o cinco veces. Me llevo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos." También relata su marcha, pero no se arrepiente de ello, ya que después fue al Llagostera y al Mallorca. Asegura que los pasos que ha dado han sido firmes: "Tenía que saltar al Barça B y Eusebio quería que me quedara, pero tenía ofertas de fuera y decidí irme, porque si me quedaba igual no iba a jugar tanto, y si salía sí tenía más garantías de jugar en 2ªB."

Álex Moreno tratando de marcar a un rival | Fotografía: Noelia Déniz (VAVEL)

El potente jugador, que en ocasiones le han comparado con Tello cuando jugaba de extremo y actualmente con Jordi Alba, se alegra de ser uno de los pocos que han salido de su época de la Masía: "Es cierto, hemos salido pocos. Tengo muy buenos recuerdos. Fue la época de Guardiola, con grandes jugadores. Algunos días subíamos y estábamos siempre dispuestos a entrenar con ellos. Era un sueño." Narró su primer día en el vestuario del primer equipo: "Me acuerdo que cuando llegué, el primero que me saludó fue Cesc y luego Puyol. Me dijeron que estuviese tranquilo, que fuese como uno más. Luego, antes de salir, nos reunió Guardiola y nos dijo que veníamos para disfrutar y aprender. Que no tuviésemos presión de nada. Que estuviésemos tranquilos", recordó, para finalizar.