Previa Real Oviedo - RCD Mallorca: terminar la maldición contra recién ascendidos

Real Oviedo y RCD Mallorca se enfrentan este domingo en un encuentro con grandes recuerdos en la memoria azul de los más veteranos y nefastos los de esta temporada.

Dolorosa derrota en Copa

La Copa del Rey no es un torneo que al Real Oviedo se le dé especialmente bien, y así lo ha demostrado las últimas cuatro temporadas en las que ha caído eliminado en la primera ronda de la competición. En la actual campaña, los azules viajaban a la tierra en la que vivieron dos ascensos, uno a Primera División en el año 1988, y otro a Segunda B en 2009, en una ronda en la que precisamente jugó Sergio Tejera con la camiseta balear. Como no podía ser de otra forma, los de Anquela cayeron lamentablemente en un partido en el que apenas tiraron a puerta y en el que de las únicas buenas noticias fue el debut del canterano Edu Cortina.

El Mallorca además fue el segundo equipo recién ascendido al que se enfrentaron los asturianos, aunque el único contra el que todavía no han jugado en liga. Anquela querrá romper la mala racha de resultados contra estos conjuntos, después de empatar 1-1 tanto contra el Extremadura como el Elche y perder fuera de casa ante el Rayo Majadahonda en el último minuto. Estas premisas hacen que el partido del domingo sea aún más problemático, ya que al Real Oviedo no se le dan nada bien los equipos que la pasada temporada disputaba sus encuentros en la categoría de bronce del fútbol español.

Rostros de los jugadores tras empatar ante el Extremadura | Imagen: Real Oviedo

Posible cambio de sistema

El Real Oviedo de Juan Antonio Anquela ha demostrado que funciona mucho mejor con dos delanteros arriba en vez de uno, pasando así de nuevo a la defensa de cuatro. La entrada de Ibra ante el Osasuna y el Nàstic revolucionó los dos encuentros, forzando el gol en propia puerta que inició la remontada ante los de Pamplona y empatando en Tarragona antes de dejar escapar ese valioso punto en la última jugada del encuentro. "La Pantera", como así se conoce a Ibrahima Baldé, está llamado a ser titular en este nuevo partido, pero eso sin sacrificar a un trabajador Joselu que podría tener más espacios para anotar goles con otro delantero a su lado que le ayude.

La defensa ya genera más dudas, especialmente tras la vuelta de Carlos Hernández a la convocatoria. Aunque no comenzó bien la temporada, nadie en la línea de la zaga está rindiendo como debería a excepción del jugador del filial Javi Hernández, por lo que el jienense podría incluso volver a la titularidad. Además, Ramón Folch, que vio la roja por doble amarilla en Tarragona, podrá estar finalmente ante el Mallorca ya que la segunda amonestación le fue retirada al de Reus.

Ibra pide paso | Imagen: Real Oviedo

Silencio hasta el minuto 14

Otro de los eventos importantes de este encuentro no sucederá en el césped, sino en la grada. El Fondo Norte 1926, comandado por el grupo ultra Symmachiarii, ha decidido no entrar al estadio hasta el minuto 14 del encuentro como protesta por las 14 denuncias que Antiviolencia ha presentado contra la formación, además de por el hecho de obligarles a retirar cualquier tipo de símbolo o bandera con el logo de Symmachiarii. Estos días, en redes sociales, aficionados azules, tanto del grupo ultra como de fuera, han pedido que nadie entre hasta el minuto 14 en una muestra de apoyo a la agrupación en un momento en el que su existencia pende de un hilo.

El Mallorca, conjunto revelación

La Liga 1|2|3 es una competición que carece de absoluto sentido. El RCD Mallorca estaba la pasada temporada jugando en Segunda División B, y en la actual se encuentran en la séptima plaza de la tabla, con un punto más que el Real Oviedo y a prácticamente una victoria de colarse en puestos de playoff de ascenso, algo que hace dos temporadas, la de su caída al fútbol amateur, parecía impensable.

El conjunto entrenado por Vicente Moreno lleva las mismas victorias que el Real Oviedo (4) aunque una derrota menos, sumando así el punto extra en el empate de más que han sacado los baleares. Las victorias han llegado ante Osasuna, Rayo Majadahonda, Cádiz y Tenerife, siendo ésta la más holgada por 4-1 (el resto de encuentros vencieron por 1-0). Además, los mallorquines no conocen la derrota en su estadio, pero han caído en sus visitas a Alcorcón, Albacete y Granada, además de solo haber sacado una victoria fuera de casa en el Wanda Metropolitano. El honor de máximo goleador se lo reparten entre Abdón y Lago Junior, con tres tantos cada uno. Por debajo están Álex López y Aridal con dos goles. Además, Salva Sevilla es el máximo asistente del Mallorca con tres pases de gol.

Posibles onces