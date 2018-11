Previa Real Sociedad-Sevilla FC: seguir con las miras puestas en la cuarta plaza

Domingo de fútbol, domingo de Sevilla FC, que para seguir enganchado y con ventaja en su lucha por los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, tiene que hacer valer su condición de ser uno de los mejores equipos a domicilio del continente e imponerse a la Real Sociedad en Anoeta, donde aún no ha conseguido darle una alegría a su afición.

La Real Sociedad debutó en su santuario en la cuarta jornada de LaLiga Santander frente al todopoderoso FC Barcelona de Ernesto Valverde, pero no de la manera que hubiesen deseado, pues tras haber comenzado ganando, los culés tomaron la manija del encuentro y le dieron la vuelta a la tortilla para llevarse los tres puntos de tierras vascas. De hecho, la Real Sociedad no gana en casa desde la jornada 37 del campeonato pasado, cuando se impusieron al Girona CF el 12 de mayo por 3-2.

La consigna, meterle más ventaja a los rivales directos

Tras caer derrotado en el Camp Nou hace unas dos semanas por 4-2, el equipo comandado por Pablo Machín volvía al campeonato liguero recibiendo en Nervión a la SD Huesca de Francisco, que se encontraba en una agónica situación en la tabla clasificatoria. El choque fue dominado casi al completo por el Sevilla pese a que los oscenses diesen muestras de reacción tras los goles de Sarabia. El primer acto estuvo marcado por los dos goles que anuló el colegiado encargado en impartir justicia en el verde hispalense a instancias del VAR. Pese a que ambas acciones fueron ilegales por poco, los sevillanos no se rindieron ante las adversidades y siguieron a piñón fijo en la lucha por los tres puntos. Sarabia allanó el camino con sus dos goles en la segunda parte a asistencias de Ben Yedder y Franco Vázquez respectivamente, quienes superaron con habilidad y maestría a sus marcas para ponerle en bandeja al madrileño los tantos.

Con esta victoria, el combinado andaluz se volvía a adueñar de la tercera plaza y a colocarse a sólo dos puntos del líder, dejando de lado con un gran colchón a rivales de la talla de Real Madrid CF y Valencia CF.

El Sevilla, ante la sufrida victoria que ha cosechado el FC Barcelona en el Estadio de Vallecas por 2-3, quiere ganar para asentarse definitivamente en el tercer lugar de la clasificación y también para meterle la friolera de once puntos al Valencia CF de Marcelino, que ha caído sorprendentemente en Mestalla ante el Girona CF por 1-2.

Machín no se fía de la mala racha realista en casa

"Bueno, si lo dicen las estadísticas, no vamos y ya está. Pero Garitano no creo que vaya a estar por la labor. Habrá que pelearlo y sé que la gente dirá que no han ganado en Anoeta, pero si son el mejor visitante es porque tienen virtudes que pueden sacar. Esperemos que no sea este domingo, pero sabemos que son un gran equipo llamado a pelear por Europa. Son similares a nosotros en cuanto a plantilla y además van a tener ese aliciente de dar una alegría a su afición".

El Sevilla, sin André Silva pero con Escudero

Vaclik, Juan Soriano, Sergi Gómez, Carriço, Gnagnon, Arana, Escudero, Franco Vázquez, Aleix Vidal, Roque Mesa, Banega, Borja Lasso, Amadou, Nolito, Sarabia, Jesús Navas, Quincy Promes, Muriel y Ben Yedder.

La Real, a salir de la zona media

Los Txuri-urdin llegan a este compromiso en la duodécima posición y con una buena renta sacada en la ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey ante el Celta de Vigo en Balaídos al haber empatado a uno. En liga, son el cuarto peor local de la competición al haber obtenido dos empates y dos derrotas. Además, en el precedente del pasado año, los vascos se impusieron al Sevilla en el que fue el último partido de Berizzo al frente del banquillo sevillano. Esa cita fue especial para un hombre que ahora disfruta de su fútbol en la MLS. Hablamos del mexicano Carlos Vela, que jugó sus último minutos en España ante el Sevilla y además se despidió de la mejor forma posible, con un gol.

Posible once

Moyá, Theo, Navas, Eluston, Gorosabel, Illarramendi, Zubeldia, Pardo, Juanmi, Oyarzabal y José.