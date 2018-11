El derbi madrileño se tiñe de amarillo

El primer derbi de la historia en Segunda División entre Alcorcón y Rayo Majadahonda se saldó con una convincente victoria para el equipo alfarero, la quinta consecutiva en Santo Domingo, gracias a los tantos de Sangalli y Juan Muñoz, olvidando así la inesperada derrota sufrida la pasada jornada en Tenerife.

Dominio y gol en la primera parte

Sorprendía Antonio Iriondo alineando a tres delanteros en su once inicial, pero antes de que su equipo pudiera asentarse en el partido vería como Sangalli anotaba el 1-0. Tras una buena jugada en la banda izquierda del ataque alfarero, Nono encontraba a su compañero dentro del área para batir a Ander Cantero, que hoy le arrebataba la titularidad en la portería majariega a Basilio. El gol tuvo una dedicatoria especial para Luca Sangalli, y es que el jugador de la Real Sociedad y hermano pequeño de Marco sufrió esta misma semana un ictus leve.

El Alcorcón se hizo con el dominio del juego gracias al gol. Un gran envío diagonal de Burgos dejaba a Juan Muñoz solo frente al portero, pero el utrerano no fue capaz de controlar el pase del central argentino. No hubo demasiadas ocasiones de gol claras a lo largo de este primer tiempo, solo un par de disparos desviados de Aitor García, pero sí muchas amonestaciones, especialmente importantes las del propio Burgos y Eddy Silvestre, que no podrán jugar la semana que viene en Lugo. El último acercamiento con peligro de la primera parte sería a balón parado, con un buen centro de Álvaro Peña que no encontró rematador en el área visitante.

Tranquilidad con el segundo tanto

Se reanudaba el encuentro con otra mala noticia para los alfareros, y es que Nono tuvo que ser sustituido tras sufrir un tirón muscular en la última jugada del primer tiempo. Su lugar lo ocupó Borja Galán, que jugó su mejor partido en lo que va de temporada. Aitor García, el jugador más activo del Rayo Majadahonda durante todo el encuentro, avisaba de nuevo con un disparo que se marchaba alto al inicio de esta segunda parte. Poco después llegaría la mejor ocasión para los visitantes, con un disparo de falta de Carcelén por debajo de la barrera que Dani Jiménez consiguió rechazar.

Eran los mejores minutos del equipo rayista, pero entonces llegó el segundo tanto de los amarillos. Esta vez la jugada llegaría por la derecha, donde Álvaro Peña acabaría asistiendo a Juan Muñoz para que el máximo goleador de LaLiga1|2|3 no faltara a su cita con el gol. Tras este segundo tanto segundo tanto seguirían llegando ocasiones para el equipo amarillo, en lo que fueron sus mejores minutos del partido. Primero Eddy Silvestre con un disparo ligeramente desviado tras un jugada ensayada, y poco después Juan Muñoz con un disparo al poste estuvieron cerca de poner el 3-0 en el marcador.

Los visitantes no dieron síntomas de reacción salvo algunas jugadas aisladas cerca de los dominios de Dani Jiménez y los cambios introducidos por Iriondo tampoco ayudaron a cambiar el signo del partido. En el tramo final del partido Cristóbal Parralo dio entrada a Jonathan Pereira y a David Mayoral, que jugó sus primeros minutos en partido oficial con la camiseta del Alcorcón.

Con estos tres puntos los alfareros se colocan en la tercera posición, a un punto del Málaga, y a dos del Granada, nuevo líder tras esta jornada, además de afianzarse en la zona de playoffs con una renta de siete puntos. Por su parte, el Rayo Majadahonda se queda en la decimoséptima plaza, con dos puntos de ventaja sobre el descenso, y la semana que viene recibirá al Almería en el Wanda Metropolitano.