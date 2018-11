El Barça B saca un punto en casa

El Barcelona B no fue capaz de triunfar en el Miniestadi, logrando un empate contra el Ebro. Los pupilos de García Pimienta saltaban al terreno de juego para afrontar el compromiso liguero que disputarían ante el CD Ebro de Emilio Larraz con la mente puesta en sumar los tres puntos tras el mazazo del derbi catalán la semana pasada.

La derrota contra el Espanyol B en el último partido, aplazado y correspondiente a la jornada 10 de la Segunda División B, dejó el capitán del conjunto azulgrana Ferran Sarsanedas con una lesión grave (tiempo de baja: siete meses), por lo tanto, el técnico no podía contar con el centrocampista en el duelo de este domingo.

A pesar de su ausencia, la plantilla luchó con todo para poder lograr los tres puntos de oro y, sobretodo, dedicar la gran victoria al capitán del equipo, que fue operado el viernes pasado.

Con más de 1000 espectadores en la grada del estadio, el Barça B estaba listo a salir a jugar en su propio campo, esperando a alejarse de la dolorosa derrota en el derbi catalán. El técnico barcelonista llegaba al duelo correspondiente a la jornada once de la Segunda División B con el objetivo de volver a lograr un triunfo desde el banquillo. Para ello, no dudó en poner un once inicial fuerte a pesar de las bajas de Jaume Morey Bauzà, Marcus McGuane, Sarsanedas y Kike Saveiro.

Jokin Ezkieta, Morer, Óscar Mingueza, Jorge Cuenca, Oriol Busquets, Riqui Puig, Rafa Mujica, Álex Collado y Abel Ruiz fueron los elegidos para la batalla. Mientras Araujo, Carevic, Guillem, Wague, Ballou, Nils y Jandro Orellano, jugador del Juvenil A, verían el partido desde el banquillo.

En esta ocasión, el filial azulgrana no disponía de los servicios de Carles Aleñá, que siempre lleva un magnífico nivel al equipo. Tampoco estuvo presente el líder de la zaga, Chumi, que por el momento está incorporado con el primer equipo, debido a las bajas de Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen.

Tanto Barcelona como su rival, el CD Ebro, se dejaron la piel por los tres puntos. El club catalán llegaba al partido en el sexto lugar con 15 puntos, mientras los arlequinados tenían el reto de alejarse de la zona de descenso. Siendo colistas con solo ocho puntos, el conjunto de Zaragoza pretendía lograr un triunfo importante en una campo complicado para mantenerse vivo en la competición doméstica.

Primera mitad

Ambos equipos arrancaron el duelo con mucha intensidad, pero fue el filial del Barcelona el que mandaba en el campo con la mayor de la posesión. Riqui Puig, que hoy cargaba con el centro del campo, mostró un gran nivel de técnica con toques que incluso recordaban a Sergio Busquets.

En el minuto 10 llegó la primera ocasión para los locales; el delantero Rafa Mujica intentó aprovechar un buen espacio tras un pase genial de Carles Pérez, pero la defensa rival fue rápida para negar su diana. Sin embargo, el Barça siguió atacando con su mente puesta en el gol.

Una combinación brillante entre Abel Ruiz y Carles Pérez en el minuto 14 terminó en la primera celebración de la noche: el gol de Rafa Mujica, que aprovechó el rechazo del portero Salva de la Cruz para anotar el 1-0. El futbolista de Gran Canaria ya suma cinco goles en lo que va de temporada.

Riqui Puig, un jugador único

Un jugador talentoso, que siempre lleva algo único a los partidos y hoy no fue una excepción. El mediocampista mostró que merece competir con el primer equipo. Su visión increíble y toques brillantes confirman aún más que ya no debe jugar en la Segunda División B, y que su nombre debe brillar junto a Lionel Messi y compañía.

La presencia de Riqui Puig en el centro del campo fue vital para que el equipo pudiera abrir espacios para atacar. Un jugador con un futuro e increíblemente brillante en el mundo del fútbol.

El buen juego y ritmo por parte de los culés significaba más ocasiones, y es precisamente eso lo que consiguieron. El conjunto azulgrana consiguió dos goles anulados en menos de 10 minutos; primero mediante Carles Pérez tras una impresionante jugada individual, y después con una diana de Rafa Mújica.

El ataque del conjunto de García Pimienta fue en control total, complicando la vida del Ebro. Sin embargo, el cuadro aragonés, que solo disponía de opciones mediante contraataques debido al gran juego del Barça, estuvo a punto de marcar en el minuto 29, pero el disparo del Ebro se estrelló en el poste de la portería del Barcelona.

La ocasión más clara del rival dio aún más ambición al Ebro para encontrar la portería. Y justo cinco minutos antes del descanso, el partido se conviritó en un match dominado por parte de los hombres de Emilio Larraz. Jorge Cuenca y compañía tuvieron que luchar con todo para negar los oportunidades de rival. Y el trabajo excelente de la defensa azulgrana permitió que el Barça terminara el primer tiempo sin encajar un gol.

En busca de la victoria

Solo 45 minutos para lograr los tres puntos y solo 45 minutos para poder dedicar el triunfo momentáneo al capitán lesionado, Ferrán Sarsanedas. Los pupilos de Pimienta saltaban al terreno de juego en la segunda mitad con la intención de cerrar el partido y evitar ninguna sorpresa por parte del rival.

Sin embargo, las cosas no fueron así. El Ebro aprovechó el mal inicio del Barcelona B para marcar en el minuto 54. Un fuerte disparo desde fuera del área de Gerrit igualó el encuentro (1-1). Tras el gol de Gerrit, fue el Ebro quien tuvo las ocasiones más claras, pero Jokin siempre estaba alerta negando sus dianas.

Wague y Jandro vestidos de blaugrana

El minuto 75 se convirtió en un momento especial para Wague, que hizo su debut oficial con el equipo azulgrana. Pimienta dio la entrada al senegalés reemplazando al delantero Abel Ruiz en los últimos 15 minutos de juego. El lateral derecho no decepcionó al equipo, mostrando un gran talento. También fue un partido especial para Jandro Orellana, jugador del Juvenil A que debutó con el primer equipo en el minuto 90.

Tensión en los últimos segundos

La tensión incrementó mucho antes del pitido final. Con los dos técnicos alentando a sus jugadores y el público criticando las decisiones del árbitro, el final del duelo se transformó en locura total. Finalmente, los 'blaugranas' no consiguieron superar el rival, y ambos equipos se llevaron un punto del partido.