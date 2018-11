En casa todo es diferente

El Numancia consiguió los tres puntos con una muy buena imagen frente al Tenerife en Los Pajaritos. Los de López Garai ofrecieron la otra cara de la moneda tras las dos últimas debacles como visitantes en Las Palmas y Málaga. Valieron los goles de Pape Diamanka y Guillermo para dejar los tres puntos en unos Pajaritos que están empezando a ser un fortín. 13 puntos de 18 posibles acumula el equipo soriano como local.

El encuentro comenzó con el guión esperado. Dominio del equipo local y un Tenerife esperando atrás sus oportunidades para acechar la portería de Juan Carlos. López Garai hizo cambios para lavar la imagen de la última derrota. Alberto Escassi entró en el eje de la defensa en detrimento de Dani Calvo y Kako Sanz fue el encargado de ocupar el medio del campo junto con Diamanka y Fran Villalba. En el lateral izquierdo la titularidad fue para Marc Mateu, dejando a Ripa en el banquillo. Luis Valcarce no se vistió de corto pese a estar ya recuperado de su lesión.

Dominio local

El Numancia tocaba y tocaba buscando oportunidades de crear peligro en la meta visitante. La primera y más clara fue de Guillermo. El delantero vasco tuvo un remate franco tras asistencia de Yeboah, que apuró hasta línea de fondo, pero no acertó al impactar con el cuero. Más adelante, Fran Villalba se inventó una gran asistencia por alto a Diamanka pero el mediocentro no estuvo acertado tampoco. En estas, la grada se encendió con una posible roja a Dani Hernández por trabar a Yeboah en un balón dividido. Sin embargo, el colegiado asturiano no determinó ni falta, pese a las protestas del banquillo y la grada del Numancia.

Las pocas oportunidades del Tenerife fueron a balón parado, con esas faltas laterales que tanto daño están haciendo a la defensa soriana esta temporada. Afortunadamente para los intereses rojillos, no estuvieron acertados los tinerfeños en las pocas ocasiones de que dispusieron. La más clara, un disparo de Bryan Acosta que hizo estirarse a Juan Carlos. Con el empate a cero se llegó al descanso. El Numancia se sentía muy cómodo sobre el terreno de juego pero el gol no llegaba y esto podía impacientar los ánimos de la grada si el cronómetro seguía corriendo sin mover el marcador.

Pape Diamanka hizo el primero

Tras la reanudación llegó el primer tanto del encuentro. Marc Mateu, que durante todo el choque había llevado mucho peligro en banda izquierda, centró un balón medido al área pequeña del Tenerife para que Pape Diamanka se elevara más que todos y consiguiera enviar el esférico al fondo de la red, anotando el gol número 1000 del Numancia en Segunda División. El Tenerife protestó tímidamente una posible falta sobre Dani Hernández, que quedó tendido en el suelo, pero Areces Franco no vio nada punible.

El gol espoleó al Tenerife, que necesitaba marcar para sacar algo positivo del estadio soriano. Oltra hizo un doble cambio y fue Naranjo quien mejor resultado dio sobre el césped. Un libre directo botado por el delantero visitante provocó la primera parada del recital que ofrecería Juan Carlos bajo palos. El portero se levantó a tiempo para despejar también el rechace. Más adelante, Bryan Acosta buscaría la vaselina sobre la portería rojilla en una mala salida del meta rojillo. Sin embargo, la respuesta de Juan Carlos vino en forma de intervención salvadora, para enviar el cuero por encima de la portería y llevarse el aplauso de la grada de Soria. El Tenerife lo seguiría intentando, los Malbasic, Luis Milla, Bryan Acosta y Camille provocaron alguna que otra ocasión pero sin encontrar fortuna o topándose con un gran Juan Carlos.

Entre tanto, el Numancia también mereció aumentar la diferencia. Un gran disparo de Alain Oyarzun fue detenido por Dani Hernández, que respondió francamente bien a la segunda jugada en forma de mano a mano con Guillermo. Escassi mandó un balón al larguero y, en la misma jugada, Larrea vería cómo Dani Hernández abortaba cualquier opción de gol tras una buena volea. La sentencia llegaría con un balón robado por Oyarzun. El extremo vasco inició una galopada vertiginosa para ceder a Guillermo que, solo ante Dani Hernández, definió con mucha calidad picando el esférico por encima del cancerbero visitante. Ahí se acabó la resistencia insular y la tranquilidad llegó a la grada. Los de José Luis Oltra lo siguieron intentando pero no consiguieron recortar diferencias.

Con la victoria, el Numancia consigue alcanzar los 16 puntos para situarse en el centro de la tabla. La próxima semana, los de López Garai visitarán el Nuevo Los Cármenes para buscar, al fin, la primera victoria como visitantes de esta temporada. Por su parte, el Tenerife se queda con 12 puntos, en zona de peligro.