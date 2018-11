Míchel: "Estamos jodidos por nuestra propia culpa"

Un Míchel autocrítico, a pesar del increíble partido que hizo el Rayo Vallecano, llegó a la sala de prensa admitiendo y expresando los errores. Principalmente, por los balones que llegan desde el lateral: "Gran partido, pero hay que defender mejor los centros laterales. Estamos muy dolidos. Hay que saber jugar el partido quedando lo que quedaba. Nos han marcado de un saque de banda y yendo Piqué a la desesperada. Estamos jodidos por nuestra propia culpa. No podemos defender un saque de banda con 2-2 así. No lo entiendo. Estoy muy disgustado. No puede ser. A mí no me vale", aseguró Míchel, apenado por los fallos a última hora de su equipo, que les costaron tres puntos.

Míchel se mostró enfadado con el final del encuentro

El técnico respondió que no faltó picardía frente al actual líder, solo una mejoría a la hora de defender, ya que la victoria estaba a muy pocos minutos de consumarse, y faltó tener concentración los 90 minutos: "Tenemos que tener la mentalidad de defender como sea el 2-1. Te pueden hacer daño con sus virtudes. Pero así no. No podemos dejar igualdad numérica en el área como ha sucedido en un saque de banda", afirmó.

Se ha cuestionado es muchas ocasiones qué pasaría si Míchel aprovechara la velocidad de Advíncula y Álex Moreno para colocar tres centrales sobre el terreno de juego. Una idea que el míster confesó que iba a poner en marcha, pero la lesión de Gálvez cambió los planes: "Quería meter defensa de cinco al final, pero con la lesión de Gálvez no pude hacer el cambio que quería." El madrileño se iba cabizbajo por seguir sin ser capaz de sumar, y aún no haber ganado en casa, a la vez que se sinceraba acerca de que estaba enfadado por el resultado: "Necesitamos agarrarnos a una victoria ya, y nos han faltado otra vez detalles tras un gran partido. Seguro que mañana saco muchas cosas positivas, pero hoy estoy dolido. Que nos duelan esos detalles. Estaba muy cerca el triunfo", reiteró.

Míchel antes de un partido | Fotografía: La Liga

También tuvo palabras para el utillero, Isi, que presenciaba su último partido desde su puesto de trabajo. Expresiones de agradecimiento con un sabor amargo, no poder dedicarle la victoria: "Agradecer a Isi todo lo que nos ha dado durante tantos años. Ojalá le hubiéramos podido dedicar la victoria", finalizó.