Iván Amaya: "Florentino Pérez se ha equivocado y no quiere reconocer su error"

Iván Amaya, el que fuera defensa de equipos ilustres en el fútbol español como es el Rayo Vallecano, ha concedido una entrevista a Directo Marca (de Radio Marca) donde ha repasado toda la actualidad del mundo del fútbol en estos últimos días, sin evadir ningún tema e incluso expresando su desagrado en asuntos tan delicados como el tema de moda esta semana, la destitución de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid y el anuncio de su sustituto Solari como técnico interino del conjunto blanco.

Sin pelos en la lengua quiso salir en defensa de Julen, el que fuera su compañero en su etapa en el club de Vallecas donde jugó tres temporadas (entre 1997 y 2000): “Julen no es el máximo responsable de la debacle del Real Madrid. Ahora mismo no disponía de materia suficiente para sacar el equipo adelante”, comentó. Tampoco se cortó a la hora de buscar culpables de la mala situación que atraviesa el Real Madrid, apuntando a los escalafones más altos de la “pirámide” blanca: “El máximo responsable es el presidente. Florentino se ha equivocado totalmente este verano y no quiere reconocer el error que ha sido dejar marchar a Cristiano Ronaldo. Tenía que haberlo tapado trayendo a Mbappé o Neymar, alguien que pueda tapar bocas y que posea la capacidad de anotar los 30 o 35 goles que necesita el equipo”, expresó tajantemente.

También quiso mostrar su apoyo a Julen, al que define de “señor tranquilo y con clase”, con el que llegó a compartir vestuario como jugadores en el Rayo Vallecano. Dos temporadas en el primer equipo, tras pasar por las categorías inferiores, en las que llegó a disputar un total de 31 partidos antes de fichar por el Atlético de Madrid. En ellas participó y aportó el coraje y tesón que siempre le ha caracterizado para ayudar al Rayito a clasificarse para la UEFA, con Juande Ramos a la cabeza del proyecto.

Precisamente, del equipo que le doó la oportunidad de llamar la atención de grandes clubes de España, también ha querido opinar. Otra plantilla que, al igual que el Real Madrid, no atraviesa su mejor momento en LaLiga.

Los resultados no terminan de acompañar a un Rayo Vallecano que lo intenta de todas las maneras posibles. Con su entrenador cuestionado tras haber conseguido la victoria en solamente un partido de los disputados hasta el momento, Iván también ha querido dar la cara por un Míchel con el que también llegó a compartir vestuario: “El fútbol es así, si ganan todo estará más tranquilo pero si pierden de nuevo volverán los jaleos. Les deseo suerte y espero que se mantengan en Primera otra temporada más”, manifestó.