Juan Antonio Anquela: "Tenemos ganas de hacerlo bien, de dar una alegría a la afición

Tras una semana complicada por la derrota en los últimos instantes ante al Nástic de Tarragona, el Real Oviedo se enfrenta ante una nueva jornada con la obligación de mostrar una buena cara ante su afición.

Juan Antonio Anquela volvía a ponerse frente a los micrófonos para dar su versión de la semana de trabajo: "Tenemos ganas de hacerlo bien, de dar una alegría a la afición. Lo del otro día fue cruel, pero es como viene el fútbol. Competir y a por el Mallorca”. El discurso del míster azul se repite como un mantra pero no por ello pierde su verdad. Anquela confía en dar con la tecla del sistema y darle una identidad definitiva a su equipo: " El dibujo táctico lo usamos como nos interese. Es cierto que me gustaría jugar con una cosa fija, pero por las lesiones se ha tenido que cambiar. Hay que adaptarse. Da la sensación de que damos bandazos, pero no es así. Nosotros nos adaptamos a todo lo que se nos presenta. Hay que adaptarse a lo mejor para el equipo, unas veces se acierta y otras no”.

No todo van a ser todo malas noticias, parece que la enfermería azul empieza a vaciarse: "Oficialmente no tienen el alta. Creo que vamos a poder contar con alguno, ya que están casi casi. Carlos es el único fijo, los demás no sabemos” afirmó el entrenador azul.

Para terminar su intervención habló del rival: "Son un muy buen equipo, que sabe lo que quiere. Tienen muchos argumentos, juegan al fútbol y están bien armados”.

Convocatoria:

La lista del Real Oviedo para el partido de este fin de semana tiene varias novedades, quizá la mayor sea la vuelta a la lista de 18 de Carlos Hernández, uno de los pilares de la temporada pasada vuelve con la misión de recuperar la solvencia a balón parado. También se había recuperado de sus molestias el extremo ilicitano Aarón Ñíguez, pero a última hora será baja por un proceso gripal, en sustitución vuelve de manera sorprendente el delantero murciano Toché.

Por contra se caen de la lista los canteranos Steven Prieto y Borja Sánchez.