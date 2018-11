Javi Moyano: "Son derrotas que refuerzan"

Javi Moyano analizó el partido del Real Madrid que son horas difíciles porque podrían haber sacado algo positivo por el trabajo que había hecho por como habían afrontado el partido por las características del rival y de la manera que pierdes te quedas sorprendido porque al final está claro que tiene una dosis de mala fortuna importante el resultado como se produce el resultado de ayer, conformes vaya avanzando la semana analizarán con la cabeza fría o obviamente no queda otra que salir reforzados del partido de ayer.

Javi Moyano lo habló con el míster y con sus compañeros nosotros planteamos el partido obviamente crees que el Madrid en estás circunstancias te va a someter en su estadio y obligado a tirar balones constantemente estamos hablando de si no el mejor uno de los mejores clubes del mundo de Europa y desde a dentro del campo me quede esperando ese momento porque no sucedió en ninguna fase del partido, ellos tuvieron el control en la primera parte en el cual el Pucela estuvo muy cómodo ni agobiados y en la segunda detectaron como pudieran hacer daño en el partido de cualquier manera no tuvieron esa pequeña fortuna 2 largueros un mano a mano con el portero entrarán y hubiera cambiado mucho el partido y que hubiera pasado si de esos balones hubiera entrado y conforme lo estuvieron afrontado pudieran rescatar al menos un punto del Santiago Bernabéu. el Real Madrid fue mejor y después el Real Valladolid tuvo la posesión con el objetivo de acercarse a la portería de Courtois

Es cierto que las derrotas son derrotas y que los puntos perdidos no vuelven, pero no es menos cierto que hay diferentes maneras de tropezar. La que el destino eligió para el Real Valladolid en el Santiago Bernabéu tiene que servir para reforzar la idea y la confianza de un grupo que a punto estuvo de asaltar el Estadio del campeón de Europa. Lo mereció sin duda.

“Ahora estamos con el orgullo herido por cómo se produjo la derrota, pero conforme avance la semana y analicemos más fríamente nos daremos cuenta de que este tropiezo no hace sino reforzarnos, salió a comparecer Javi Moyano hoy domingo en rueda de prensa del Estadio José Zorrilla

El capitán del Real Valladolid lamentó que al equipo le faltara acierto o fortuna a la hora de materializar las ocasiones. Sus Errores en el último pase fueron en situaciones muy peligrosas “El Pucela le faltó marcar cuando estában en su mejor momento. El Pucela le falto aprovechar su momento su oportunidad. El Madrid en su estadio aprieta cuando se ven en apuros que pudiesen sufrir.