Jordi Alba sigue derribando la puerta de la selección

Otra jornada más de LaLiga que termina, otra victoria del Barcelona que sigue líder y de nuevo Jordi Alba vuelve a ser decisivo para conseguir los tres puntos. Un hecho que ya comienza a no ser noticia.

El lateral izquierdo dio la asistencia del primer gol azulgrana en Vallecas dejando en bandeja el tanto para Luis Suárez. Un pase de gol precedido de una jugada que el defensor culé tiene ya patentada como suya en el fútbol mundial. Carrera larga con una velocidad imparable, pase al espacio que en esta ocasión fue de Rakitic, recorte para dejar sentado a su defensa y pase para que un compañero suyo la empuje. Semana tras semana viene repitiendo lo mismo y ningún rival es capaz de pararlo. Todos conocen sus carreras, pero parece que se vuelve indetectable. Fue un quebradero de cabeza para el Real Madrid en el clásico y lleva una temporada en la que se está convirtiendo casi en el máximo baluarte ofensivo de su equipo.

Y pese a todo ello, Jordi Alba sigue sin ir con la selección. El lateral ya no puede hacer más para demostrar que tiene un sitio de titular indiscutible con España, su inicio de temporada así lo corrobora. Con estas grandes actuaciones ha dejado la pelota en el techo de Luis Enrique, que no parece muy por la labor de convocar al lateral azulgrana. Desde que el técnico asturiano se hiciera con los mandos del combinado nacional, nunca ha incluido a Alba en la convocatoria. El entrenador nunca especificó que fuera por motivos personales, aunque era un secreto a voces. Al comienzo, quizás alguien pudo pensar que se trataba de motivos meramente deportivos y que a Luis Enrique le parecía que Gayá y Marcos Alonso se encontraban a un mejor nivel que Jordi Alba. Esa suposición ya no tiene ningún recorrido. No existe ningún lateral en un estado de forma mejor que el del Jordi Alba y el seleccionador ya no puede seguir ocultando que su ostracismo se refiere a cuestiones personales que arrastra desde hace años.

Esta mala relación viene desde el último año de Luis Enrique en Barcelona. La histórica remontada ante el PSG supuso un cambia de sistema. El Barça pasó de jugar con cuatro defensas a jugar con tres centrales. A partir de ese momento, los laterales dejaron de tener la importancia que tenían y Jordi Alba se vio relegado al banquillo. Nada volvió a ser lo mismo. Luis Enrique siempre ha mantenido que el ex jugador del Valencia intentó influenciar al vestuario para que rechazara a su entrenador y al asturiano no le sentó nada bien ese hecho que el consideró casi como una traición. El futbolista tampoco hizo el intento de ocultar su mala relación y tras la salida de Luis Enrique llegó a declarar que con Valverde le iría mucho mejor.

Jordi Alba abraza a Iniesta en un entrenamiento de la selcción/ Foto: Vavel

Esta situación de no llevar a un jugador a la selección a pesar de que todo el mundo lo pida y de que su nivel en el campo sea óptimo, es comparable con la sucedida con Raúl y Luis Aragonés, al menos en tiempos recientes.

El debate se convirtió en cisma en el panorama futbolístico nacional y la afición española no se cansó de pedir a Raúl de nuevo en la convocatoria. El grito “Raúl selección” era una costumbre en cada comparecencia de Luis Aragonés, en cada concentración y en cada entrenamiento. Pese a la presión mediática, el míster siguió con sus ideas muy claras y el delantero madridista no volvió a vestirse de rojo. El tiempo le dio la razón a Luis pues acabó siendo campeón de Europa y sentando las bases de la mejor selección española de la historia.

Luis Enrique va por el mismo camino, aunque tendrá difícil seguir dejando fuera a Jordi Alba, que está tirando abajo la puerta de la selección. En apenas dos semanas, el asturiano volverá a dar otra lista de convocados. Puede ser el fin de la polémica o el momento en el que se deje claro que el lateral no tiene cabida bajo las órdenes de Luis Enrique.