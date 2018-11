El Cova frena al líder

CD Lealtad-1-1-CD Covadonga

CD Lealtad: Javi Porrón; David, Albuquerque, Pelayo Pedrayes (Makiadi, min. 92), Miguel Obaya; F. Losada (Piniella, min. 68), Caiqué; Robert, Medori (Zucu, min. 62), Damián; Jorge Fernández.

CD Covadonga: Aitor; Edu, Aitor Ferrero, Expósito, Álex Menéndez, Manu Blanco; Jaime, Mario Sánchez (Pablo Suárez, min. 70); Sandoval (Coutado, min. 68), Edu Font, Diego García (Jandro, min. 87).

Goles: 1-0, min. 36 (p.), Jorge; 1-1, min. 67, Manu Blanco.

Árbitro: Muñoz Suárez (Gijón)

Estadio: Les Caleyes (Villaviciosa). 300 espectadores.

Partido de la jornada en Les Caleyes de Villaviciosa. Llegaba el Cova, uno de los máximos candidatos a puestos de playoff a feudo maliayo. El líder y flamante campeón de Copa Lealtad aguardaba con ganas de dar un puñetazo en la mesa. El encuentro sería muy parejo, con intercambio de golpes y con un Covadonga que, además de fallar un penalti, pudo llevarse el partido en la última acción del encuentro. Lo evitaría, en ambas acciones y como siempre, Javi Porrón.

La primera acción del partido fue la primera opción de gol, y fue para el Lealtad. Error de Aitor Ferrero en la salida, Jorge que roba y la vaselina que se le fue rozando el palo izquierdo de la meta ovetense. Fue el único error en el partido de un Aitor Ferrero que se destacó como uno de los mejores del mismo. El inicio fue mejor de los negrillos, y al siete de partido fue Robert el que en una gran internada por derecha apuró línea de fondo y la puso atrás, donde providencial llegó Expósito para enviar a córner. A la salida del propio saque de esquina fue Losada el que disparó desviado desde fuera. A partir del primer cuarto de hora el Cova dio un par de pasos adelante y empezó a jugar en campo del Lealtad. Fruto de este avance visitante comenzaron a llegar las primeras acciones de peligro. Una de ellas en las botas de Jaime, que de falta directa disparó y Javi Porrón despejó a córner. En el treintaiseis llegaría el primer penalti del encuentro. Claro derribo de Álex Menéndez sobre Robert cuando el gijonés se internaba por derecha. Muy claro. Jorge Fernández no iba a fallar. Aitor a un lado y el balón al otro. 1-0. Con este resultado se llegaría al descanso. Ventaja leal.

La segunda mitad fue todavía más entretenida, con también momentos de tensión en los que fue expulsado el entrenador local, Samuel Baños. El primer acercamiento fue para el Lealtad, en una cabalgada de Medori por el perfil izquierdo, donde tras irse hacia el centro, el venezolano disparó y Expósito enviaría a córner tras lanzarse muy bien al suelo. En ese saque de esquina Pelayo Pedrayes cabecearía alto por poco. A media hora para el final, penalti para el Cova. Derribo también claro de David sobre Edu Font dentro del área, y Muñoz Suárez que no dudó. Once metros. El propio Font tomó la responsabilidad. Duro abajo y a la derecha de un Javi Porrón que volvió a hacerse gigante desde el punto de penalti. Paradón.

Poco le duró la alegría al cuadro leal, porque sólo tres minutos más tarde, centro desde la derecha y cabezazo en carrera de Manu Blanco para el empate. Sorprendió el lateral zurdo sin marca. Buen gol. Eran buenos, muy buenos momentos de los de Fermín, que la tuvieron en un disparo de Font desde la frontal que se fue alto por poco tras una muy buena maniobra. El Lealtad entró en el intercambio de golpes y fue Jorge el que a punto estuvo de hacer el segundo en un duro zurdazo tras gran balón filtrado por Miguel Obaya. El disparó se fue demasiado cruzado. En la última del partido, en el tres de añadido, a punto estuvo de darse el gol de la temporada. Disparo de Pablo Suárez desde campo propio, y el balón que se estrelló en el travesaño. El rechace, lo recogió Jandro, controló de pecho y disparó de derechas en área pequeña. PARADÓN de Javi Porrón.

Al final, tablas entre dos de los aspirantes en un partido disputado y entretenido que sirve al Lealtad para aumentar su renta con perseguidores, y al Cova para acercarse a los puestos de playoff.