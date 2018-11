Puntuaciones Rayo Vallecano-F.C. Barcelona: puntuaciones del Rayo Vallecano, undécima jornada de LaLiga

En una oportunidad histórica, el Rayo Vallecano pudo dar un vuelco a su mala racha de la mejor manera posible, con una victoria contra el vigente campeón y líder de LaLiga. Sin embargo les sobraron cuatro minutos para que les dejaran sin ningún punto que sumar a su casillero.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin Calificar)

Míchel

8 / Visionario. Realizó cambios en el once para intentar anular las armas del Barça y así sucedió. La entrada de Pozo en el equipo titular le dio la posibilidad de empatar y tras el gol fueron superiores. Con la entrada de Álvaro leyó los tiempos y remontó el partido. No se vino abajo y buscó el tercero, que no llegaría, pero supo qué tenía que hacer en cada momento. Una pena que se escapasen los puntos en los minutos finales.

Alberto García

6 / Seguro. No tuvo trabajo en el primer tiempo, donde no pudo hacer nada en el primer gol. En el segundo acto realizó un par de paradas a Luis Suárez que evitaron el empate, que más tarde llegaría sin posibilidad de atajarlo. Pudo hacer algo más en el tercer tanto.

Advíncula

5 / Acelerado. No fue su mejor partido con la elástica franjirroja. Más impreciso de lo habitual y corriendo más riesgos. Descuidó su banda en varias ocasiones. Tuvo la última ocasión para poder lograr el empate en un remate de cabeza.

Amat

5 / Luchador. Cometió varios errores, uno de los cuales le costaría el empate al Rayo Vallecano. Aun así peleó durante todo el encuentro y mantuvo la compostura ante los ataques del Barça.

Gálvez

6 / Líder de la zaga. Tras el primer gol del F.C. Barcelona no cometió ningún error ni cedió ninguna ocasión. Fuerte, ágil y potente en las intercepciones. Cortó jugadas de mucho peligro azulgrana. Una pena que acabara lesionado en el minuto 70.

Álex Moreno

6 / Trabajador. En la misma posición de siempre, pero con un rol algo más defensivo viendo las circunstancias. Secó a Rafinha y tapó bien a Dembelé hasta el gol. Se vino arriba cuando el equipo se desperezó con los goles.

Ímbula

7 / Incombustible. Muy bien todo el partido tanto en ataque como en defensa. Estuvo en todas las jugadas del Barça para evitar el paso del jugador. También tuvo varias ocasiones para hacer su gol. Inmenso.

Santi Comesaña

6 / De menos a más. Empezó dubitativo y muy pequeño en el mediocampo, superado por los culés. Poco a poco se creció y consiguió hacerse con el dominio del balón. Mucho trabajo en la medular.

Pozo

8 / Desequilibrio. Eléctrico en ataque, trajo de cabeza a la defensa blaugrana. Pudo abrir el marcador en un remate a puerta vacía que falló inexplicablemente. Aún así se rehizo y empató el encuentro con un soberbio disparo desde la frontal.

Trejo

6 / Experiencia. Entró verdaderamente en el partido cuando participó en la jugada del primer gol rayista. Trabajó mucho y acabó sin aliento. Fue sustituido por ello en el minuto 55.

Embarba

6 / Irregular. En ataque estuvo increíble, lanzando al equipo por su banda y creando peligro a balón parado. En defensa en cambio muy flojo, dejando a Suárez solo en ambos goles.

De Tomás

6 / Potencia. Participó en ambos goles rayistas y creó peligro en todas sus acciones. Tuvo un remate de cabeza al palo que podría haber sido su gol, pero acabó en el de Álvaro. Fue sustituido en el minuto 65 por Álex Alegría.

Álvaro García

8 / Recuperado. Entró en el minuto 55 y demostró al nivel en el que se encuentra. En estado de gracia marcó el segundo gol del Rayo tras el balón al palo de Raúl De Tomás.

Álex Alegría

6 / Esfuerzo. Tuvo más minutos que en otras ocasiones al entrar en el minuto 65 por De Tomás. Fue la referencia arriba cuando volvió a apretar el Barça y no pudo ejercer mucho peligro.

Velázquez

6 / Confiado. Entró por la lesión de Gálvez y no se notó su falta. Ejerció bien su función en el centro de la zaga y se ganó la amarilla por una acción sobre Vidal.