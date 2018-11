Real Oviedo - RCD Mallorca: puntuaciones del Real Oviedo en la jornada 12 de La Liga 1|2|3

El Real Oviedo vuelve a pinchar en casa ante el RCD Mallorca, de nuevo tras adelantarse en el electrónico en los primeros minutos del encuentro.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Juan Antonio Anquela

5 Una de cal y otra de arena | Sorprendió a todos con una alineación mucho más atrevida a lo que tiene acostumbrado al oviedismo, dando entrada por fin a Ibra como segundo delantero junto a Joselu. Tras el gol del Mallorca se vio desbordado y aunque los jugadores que introdujo aportaron, no fue tan valiente de quitar a gente defensiva, quitando gran parte del peso ofensivo.

Nereo Champagne

6 Luces y sombras en el último suspiro | Tras un grave error de Yoel Bárcenas en la portería contraria, el Mallorca montó una contra que dejó al cancerbero solo ante el peligro, que fue capaz de arrebatarle el esférico al delantero balear. Sin embargo, intentó sacar rápido tras su parada, regalándole un balón al Mallorca que casi cuesta un disgusto por un error garrafal.

Yoel Bárcenas

5 Fuera de posición | Aunque es un hombre rápido y hace lo que puede en defensa, el puesto de carrilero no es el suyo. Bárcenas es un hombre de ataque, y eso se vio, creando algo de peligro en campo contrario, aunque sin resolver bien en la mayor parte de ocasiones. En el último minuto tuvo un balón franco para pegarle y que no hubiese contra, pero se hizo un lío y casi se pierde un punto en el último minuto de no ser por Champagne.

Carlos Hernández

6 Necesita tiempo | Estuvo mejor que en los partidos previos a su lesión, pero sin llegar al nivel de la pasada campaña. Cometió algunos errores, pero se empleó en defensa. Irá mejorando.

Forlín

6 Seguro | No pierde un balón al no arriesgar pases, pero tampoco deja que los defensores rivales le superen. El Mallorca apenas apretó en el encuentro, por lo que su presencia pasó casi inadvertida en la mayor parte de los minutos.

Javi Hernández

7 La sorpresa | El chaval cedido por el Real Madrid y con ficha del filial está rindiendo muy por encima de lo que se suponía, incluso mejor que algunos del primer equipo. Volvió a demostrar contundencia y calidad con el balón en los pies, sin ponerse nervioso con la presión rival y ofreciendo cosas diferentes.

Mossa

4 Necesita centrarse | En ataque no desentonó y puso algún centro que olía a peligro. Sin embargo, el gol del Mallorca llega tras un error suyo propio de benjamines, no de profesionales. Se confió y no fue a defender a tiempo al pensar que la pelota saldría fuera, regalándole tiempo y espacio al atacante balear. Desde el derbi, no ha vuelto a ser el mismo.

Sergio Tejera

7 Omnipresente | Su cambio solo se entiende si estaba muy cansado, ya que fue de los mejores con el balón y sin él. Muy atento siempre en defensa y en ataque movió el balón de maravilla, buscó disparos lejanos, aunque tuvo poca fortuna en el golpeo y se marcharon todos muy altos o desviados, pero fue de los pocos que lo intentaron.

Folch

6 Cerrojo | No es el que mejor distribuye el balón, pero lo intenta, y cada vez le sale mejor. En defensa estuvo concentrado y sin apenas cometer errores, pero en la segunda mitad se quedó sin gasolina.

Saúl Berjón

6 Intento sin premio | Por sus botas pasaron muchos balones, y consiguió meter buenos balones a Mossa para centrar. No erró en exceso, pero se empeñó en sacar cada córner en corto, excepto uno en el que centró y creó más peligro que en todos los demás. Sin embargo, hace dos semanas resolvió el partido en el 90 y en este, Anquela no le dio la oportunidad, sacándole demasiado pronto del verde.

Joselu

5 Corre más que nadie | Se desfonda en la presión, a veces incluso demasiado, y no consiguió poner en peligro a la defensa rival. Sin embargo, cuenta con más espacios con la entrada de Ibra y no tardará en volver a aportar goles.

Ibra

8 Espectacular | Hace de todo. Presiona, se mete en la cabeza de los defensores, mueve la pelota con calidad y tiene poderío físico. Se le ve enchufado. El remate de cabeza que se inventa en el gol recuerda al de Luis Suárez en el Clásico, imprimiendo mucha potencia al esférico para batir al meta rival. Además, pudo recibir un penalti que el colegiado no señaló. Reivindicándose como titular.

Javi Muñoz

5 Falta de confianza | Comenzó siendo titular indiscutible, pero con los tropiezos del Oviedo en el inicio del año acabó perdiendo el puesto para dar paso a un sistema defensivo. Intentó hacerse notar y movió decentemente la pelota, pero no se recuerda ninguna acción que desbordase.

Boateng

S.C. Sin ritmo | Apenas tocó el balón desde su entrada al césped y las pocas veces que lo hizo cometió errores de bulto, más propio de la falta de minutos que otra cosa.

Toché

S.C. Medida desesperada | No entró en la convocatoria, pero finalmente fue incluído por un proceso vírico que atravesaba Aarón. Apenas contó con oportunidades ni aportó nada diferente a su entrada.

La afición

8 Respeto a Symmacharii | Como ya había anunciado la agrupación ultra, el Fondo Norte 1926 estuvo vacío hasta el minuto 14, y mucha otra gente les apoyó haciendo lo mismo. Recibieron una gran ovación por parte del público cuando entraron y se mostraron arropados por el Tartiere. La única pega, un pequeño grupo de aficionados no respetó ese silencio e intentó iniciar los cánticos de Symmachiarii.

Real Oviedo

10 Genuinos | El club azul decidió tener un gesto precioso con el equipo que vestirá sus colores en La Liga Genuine, una competición de LaLiga para personas con diversas discapacidades. Los chicos salieron al césped del Carlos Tartiere en el descanso y fueron recibidos con un largo y merecido aplauso por parte del público en el que fue el momento más emotivo de toda la tarde.