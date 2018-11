Entrenamiento de recuperación, del rayo Majadahonda, tras el partido contra el Alcorcón 

El equipo majariego ha realizado el lunes 5 de Noviembre un entrenamiento de recuperación tras el partido contra el Alcorcón en el estadio Santo Domingo de Alcorcón .



El míster ha dirigido la sesión y ha separado al grupo en 3 partes diferenciadas.



Los tres porteros Basilio, Ánder Cantero y José Salcedo han practicado con Luis García, el entrenador de guardametas, por separado.



Los jugadores que tuvieron algunos minutos ayer hicieron 1 rondo donde varios jugadores debían robar la pelota a los adversarios. De esa manera tocaron balón.



Los jugadores que no tuvieron minutos el Domingo realizaron ejercicios físicos y un partido, donde estuvieron los cancerberos también, participando activamente en las paradas.



Cabe destacar en esos ejercicios físicos la presencia de vallas que obligaban a los jugadores no convocados o lesionados a esforzarse.



Los ejercicios con balón se realizaron a distancias cortas y en trabajo tanto cooperativo como individual.



Este entrenamiento ha sido suave para los que jugaron y duro para los que no, a diferencia de otros entrenamientos de recuperación, los jugadores que estuvieron sólo unos minutos jugando han entrenado igual que los que estuvieron durante los noventa mimutos enteros.



Verza sufrió una grave lesión el Domingo y seguramente tenga que pasar por el quirófano.



El ex del Levante y Carlitos han sido los jugadores que han estado ausentes en el entrenamiento del Lunes, Carlitos tras su lesión grave por la rotura del ligamento cruzado en un entrenamiento.



Jeeisson ya entrena con normalidad y Jorge García se halla recuperado del todo de la lesión en la cara.



Tanto Jeisson como Jorge García entrenan con normalidad con el resto de sus compañeros en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El martes descansan y regresan el miércoles.