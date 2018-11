El Rayo Majadahonda juega contra el Deportivo de la Coruña el 2 de diciembre a las 12 en el Wanda 

El Domingo 2 de diciembre del 2019 el Rayo Majadahonda se enfrenta contra el Deportivo de La Coruña a las 12 del mediodía en el estadio Wanda Metropolitano.

Juegan en la jornada 16, en casa, por primera vez a las 12 un Domingo.



El Rayo Majadahonda en Segunda B solía jugar los domingos a las 12 en casa, por primera vez desde que está en Segunda se repite.



Los de Iriondo juegan, tras desplazarse a Tenerife el Domingo anterior, ante un histórico de Primera .



El Deportivo de La Coruña empezó de capa caída pero ha ido ganando más partidos y posicionándose mejor en la clasificación general.



El Rayo Majadahonda lleva sin ganar en Liga desde el Real Oviedo con un gol de Luso an el 91.



El Deportivo de La Coruña es un equipo recién descendido de la Primera División, por lo tanto, uno de los favoritos para ascender a la Liga Santander o llegar a Play Off.



Se espera muchísima afición visitante, ya que se celebra el partido en el Wanda, estadio del Atlético de Madrid, de Primera División, por lo que no jugarían con él.



La temporada pasada el Rayo Majadahonda se clasificó primero, a 1 punto de los segundos, que fueron el Deportivo Fabril.



El Deportivo Fabril es el equipo de la cantera del Deportivo de La Coruña. Llegaron a Play Off pero no pasaron de cuartos de final, pese a que no podían ascender a Segunda A ya que el Deportivo de la Coruña descendió a Segunda A y no pueden estar primera equipo y filial en misma categoría ambos.



El partido que le dio el campeonato del grupo 1 de Segunda B, contra el Racing de Ferrol, el Rayo Majadahonda consiguió un empate.



Al Deportivo Fabril le anularon 1 gol que les habría hecho campeones ya que sólo distaban 1 punto.



Este encuentro será la primera vez que se enfrentan el Deportivo y el Rayo.