Se pueden recoger las invitaciones del Rayo Majadahonda el sábado 

Debido a que el Rayo Majadahonda debe jugar en el Wanda hasta que finalicen las obras de acondicionamiento a La Liga 1|2|3 del Cerro del Espino, para poder acceder los abonados del Rayo Majadahonda al Metropolitano, deben recoger su invitación para los tornos.

Para evitar las colas en el estadio, se pueden recoger la invitación en la sede de las oficinas centrales del club majariego, en la Calle Santa Catalina número 17 de Majadahonda, enfrente del mercadillo de la ciudad, en el centro.

Originalmente era de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, pero ahora el sábado de 10:00 a 14:00 horas, igualmente se hallan la tienda y oficina abiertas. Aparte, los abonados del Atlético de Madrid tienen su entrada a diez euros para controlar el aforo del estadio.

Hace poco se cambió y los abonados de la entidad majariega pueden recoger todas las entradas que deseen a diez euros cada uno hasta completar los 1000 asientos disponibles. Cabe recordar que sólo se abre el anillo inferior. Si la afición visitante no es demasiada, se coloca junto a ellos y hay casi 7000 abonados del Rayo Majadahonda, por lo que deben de ser limitadas.

La entrada al público general es de 25€, un precio que es difícil de encontrar más bajo, sobre todo para la afición visitante, en los partidos. Un encuentro que se espera con gran afluencia por el día (domingo), la hora (a las 16:00 horas, no hace demasiado frío al no ser de noche) y que no coincide con puentes y es contra un rival que es un histórico de la Primera División y se halla bien posicionado en la tabla de clasificación general de la Liga 1|2|3.

Esta promoción de entradas a diez euros, tanto para abonados del Atlético del Madrid como abonados del Rayo Majadahonda, es muy complicado de encontrar en otras entidades.

Cabe recordar que el parking se ha animado y que hay autobuses que salen una hora y media antes del partido, a cinco euros ida y vuelta, desde el Zoco de Majadahonda, y cuyas entradas se pueden adquirir en las oficinas del Rayo Majadahonda.