Espanyol – Athletic: puntuaciones del Athletic, jornada 11 de la Liga Santander

Después de nueve partidos sin ganar, el Athletic se presentaba en el RCDE Stadium con la intención de voltear una situación que ya ha disparado todas las alarmas. A la falta de juego del equipo se ha unido la fragilidad defensiva, algo que también se hizo patente en el undécimo partido liguero. Y es que, ante el Espanyol poco o nada cambiaron las cosas. De hecho, Eduardo Berizzo volvió a apostar por un centro del campo lleno de músculo, pero al que le faltaba creatividad. Así, el equipo rojiblanco fue incapaz de merodear con peligro el área de Diego López, un guardameta que se une a la interminable lista de cancerberos que son un aficionado más cuando el Athletic es el rival. Hay pocos protagonistas para destacar en otra noche soporífera, a la vez que preocupante, del equipo de San Mamés.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / SC. Sin calificar.

Iago Herrerín

5 | Ni bien, ni mal. El guardameta rojiblanco tuvo poco protagonismo a lo largo del encuentro. El Espanyol tampoco llegó con excesivo peligro a la meta visitante, pero la que tuvo la aprovechó. Llama la atención que el guardameta haya dado los mismos pases, 17, que Iñaki Williams o Aritz Aduriz, y apenas uno menos que Raúl García, todos ellos jugadores de campo.

Óscar De Marcos

6 | Espíritu. El de Laguardia es de los pocos que se deja todo sobre el terreno de juego. Mejor o peor, siempre lo intenta. Cierto es que no está tan incisivo por su banda como en temporadas pasadas, pues ante el Espanyol apenas dejó cinco centros de los cuales, solo uno, encontró rematador. En el duelo cuerpo a cuerpo tampoco salió demasiado bien parado, pues apenas ganó cuatro de los diez disputados.

Yeray Álvarez

S.C. | Poco que evaluar de un jugador que se retiró en el minuto 17 con un problema en el adductor izquierdo. Está pendiente de pruebas que determinen el tiempo que está de baja. En su lugar entró Unai Núñez.

Yeray es atendido por los médicos tras su lesión | Fotografía: Athletic Club

Íñigo Martínez

6 | Correcto. A pesar de no estar en su mejor momento de forma, el ex de la Real Sociedad dejó algunas intercepciones cruciales para que el marcador no fuera más abultado. Fue el segundo jugador de campo con más pases realizados, algo que deja entrever la zona en la que el Athletic movió el balón.

Yuri Berchiche

6 | Sin rumbo. Su bajón de rendimiento es claro, algo que está afectando al equipo. Sin embargo, Berizzo sigue confiando en él de manera indiscutible. Si bien es cierto que ganó nueve de los trece duelos que enfrentó, no encontró rematador en ninguno de sus centros. Precisamente, ese es su gran déficit. Parece correr sin destino alguno por la banda izquierda.

Dani García

6 | Volviendo. El ex del Eibar fue el mejor de los centrocampistas dispuestos por Berizzo. Ante el Espanyol fue el jugador rojiblanco que más pases dio, 59 con un 84 % de acierto. Dejó, además, cuatro intercepciones. Eso sí, apenas ganó uno de los seis duelos en los que se vio involucrado. No es el de inicio de temporada, pero ante en los dos últimos partidos sí parece estar recuperando el buen tono.

Mikel San José

5 | Desubicado. Siendo partícipe de la idea de Berizzo, parece que el navarro no se termina de colocar bien sobre el terreno de juego. Forma parte de los tres centrocampistas que, según la idea del argentino, deben llegar por sorpresa al área rival. El músculo tapa a la creatividad, aunque San José dejó un más que aceptable 78 % de acierto en el pase. Eso sí, en tareas ofensivas ni está, ni se le espera.

Mikel Rico

3 | Confundido. Si San José se muestra desubicado sobre el terreno de juego, Mikel Rico no sabe ni lo que hacer. Es uno de los primeros en ejercer la presión, pero se termina desgastando sin sacar ningún fruto. Ha pasado del ostracismo a la titularidad. De la grada a verse con los mandos del centro del campo. Pone empeño y ganas, pero eso en Primera División no es suficiente. Ante el Espanyol fue de los más decepcionantes. Apenas dejó 24 pases en los sesenta y cinco minutos que estuvo sobre el césped, no intervino ningún balón rival y apenas ganó tres de los ocho duelos disputados.

Mikel Rico conduce un balón | Fotografía: Athletic Club

Iñaki Williams

6 | De menos a más. Totalmente inadvertido en la primera parte, se echó el equipo a la espalda en la segunda. Con la entrada de Munian y Susaeta pasó al perfil izquierdo, desde donde realizó incursiones hacia el área que fueron siempre rechazadas por la defensa periquita. Ese fue todo el peligro de un Athletic inoperante arriba.

Raúl García

4 | Equivocado. El navarro tiene la cabeza hecha un verdadero lío. Siempre ha actuado en posiciones más centradas del terreno de juego, pero Berizzo le ha volcado a la banda izquierda. Sin velocidad ni desborde, se desaprovecha lo mejor de Raúl García, su llegada y remate desde segunda línea. Ante el Espanyol dejó otro partido malo, con apenas un 52 % de acierto en el pase, un disparo fuera, dos pérdidas y solo nueve duelos ganados de 20 intentados.

Raúl García atendido por los médicos | Fotografía: Athletic Club

Aritz Aduriz

2 | Apagado. Aduriz no está y no se le espera. Físicamente no está a punto y Berizzo confunde a propios y extraños al darle minutos en campos en los que el Athletic no domina y solo puede atacar con desmarques al espacio. En esa tarea, Aduriz se diluye. Apenas fue el hombre objetivo de los balones en largo desde la línea defensiva en el partido ante el Espanyol.

Unai Núñez

5 | Presentable. Al igual que Mikel Rico, Núñez ha pasado de no contar para Berizzo a ser el primer cambio en el partido ante el Espanyol. Es cierto que este se produjo por la lesión de Yeray, pero el central tuvo la oportunidad de demostrarle al argentino que se equivoca al no darle más minutos. Al igual que el resto de compañeros de la línea defensiva, Núñez fue uno de los que más balones tocó, dejando 44 pases con un 89 % de acierto.

Momento del cambio de Yeray por Unai Núñez | Fotografía: Athletic Club

Iker Muniain

4 | Desconectado. Llama la atención su suplencia, y muchas son ya las especulaciones de que todo tiene que ver con su renovación. El mediapunta es el único que le da fútbol a este Athletic y está claro que desde el banquillo es más complicado. Disfrutó de media hora en la que el equipo rojiblanco tuvo más balón, aunque tampoco el navarro fue de los que brilló bajo los focos del RCDE Stadium.

Susaeta

6 | Aceptable. En sus apenas veinte minutos sobre el césped acertó en la mayor parte de las acciones. Dejó un 92 % de acierto en el pase, un centro y dos recuperaciones, volviendo a demostrar que es uno de los que siempre aporta cuando se viste de corto.

Berizzo

1 | Sin idea. Si bien es cierto que el nivel de los futbolistas no es el adecuado, la forma de actuar de Berizzo deja mucho que desear. Los jugadores se muestran confundidos ante las decisiones rotundas y drásticas de su entrenador. Da la sensación de que el argentino no acierta con lo que piensa y su idea de partido es diametralmente opuesta a la que sucede sobre el campo. Tiene el dudoso honor de ser el entrenador del peor Athletic de la historia, ese que ya encadena diez encuentros consecutivos sin ganar.