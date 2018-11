Muñiz deberá reinventar el equipo

Pasan los días tras la disputa el pasado sábado del partido en El Sadar y todavía escuece el daño provocado en la plantilla. Si el equipo contaba antes con una serie de bajas por lesiones, lo ocurrido en el partido con jugadores expulsados y amonestados que acarrean suspensión para la próxima jornada hace que la primera plantilla quede muy debilitado cara al importante choque a disputarse el próximo domingo en El Molinón por parte del equipo blanquiazul, donde deberá buscar nuevamente una victoria a domicilio que corte la racha actual de los últimos cuatro partidos disputados fuera de casa donde únicamente se ha conseguido un punto.

En este caso, tras las expulsiones acontecidas en los fatídicos últimos quince minutos del encuentro del senegalés N´Diaye y el argentino Blanco Leschuk, la redacción del acta por parte del polémico árbitro dificulta cualquier alegación que se plantee por parte del club para que las tarjetas no tengan efecto de suspensión. Lo que sí es cierto es que el club avivó la polémica contra el árbitro a través de la red social Twitter a través del delegado del primer equipo y del presidente, cuyo comunicados implicarán casi con total seguridad una multa económica para la entidad.

Sancionados

En el caso de los expulsados, la situación de N´Diaye es compleja en tanto que pueda acarrear una suspensión de varios partidos debido a lo que reflejó en el acta el árbitro ( dirigirse a sendos adversarios en los siguientes términos: "Te voy a matar"). No en vano, el jugador publicó a través del canal oficial del club un video pidiendo disculpas por lo acontecido. Con ello, y esperando que el jugador no es reincidente en este tipo de actos, el club es optimista en esperar la sanción mínima exigible. Respecto a Blanco Leschuk, igualmente fue sorprendente lo indicando en el acta arbitral ya que la expulsión no se debió a un codazo sino que el motivo fue "infringir persistentemente las reglas del juego". Por ello, la baja de ambos jugadores se da por segura.

Por otra parte, los jugadores que estaban previamente apercibidos de suspensión para la próxima jornada recibieron amonestación por lo que no estarán en Gijón: Ontiveros, Adrián y Ricca.

Lesionados

Igualmente, en el partido disputado en El Sadar no solo hubo sancionados para el próximo partido sino que dos jugadores titulares tuvieron que abandonar el partido por lesión: Koné por un golpe en la zona genital y Juanpi por sobrecarga en ambos gemelos. No obstante, parece ser que durante el trabajo a realizar esta semana pueden recuperarse de cara al próximo partido. Así mismo, esta semana se ha incorporado a los entrenamientos Cifu que tras permanecer apartado varias semanas se ha reincorporado al grupo. Harper causará baja por su tratamiento del esguince de tobillo, Mula continúa con la rehabilitación y Diego González será duda hasta no saber si se recupera de sus molestias en los isquiotibiales. Por otro lado, este lunes se confirmó la baja prolongada de Juankar que tras efectuarle una artroscopia se confirmó la gravedad de la lesión (rotura de ligamento cruzado) y tras operarse dice prácticamente adiós a la temporada.

Con todo lo comentado anteriormente, el míster no tendrá otra opción que mirar al filial malaguista y, con ello, ha incorporado a los entrenamientos esta semana a Keidi Bare e Iván Jaime que podrían ser convocados e incluso jugar en el próximo encuentro ante las ausencias indicadas.