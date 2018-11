Previa Viktoria Plzen - Real Madrid: 'First Date' para Solari 

Europa vuelve a vestirse de gala. La Champions está de vuelta y requiere de los mejores trajes para exponerse ante el planeta fútbol. No es una cita cualquiera de las que últimamente aparecen en televisión y creen tener mucha audiencia. Regresa la verdadera cita por excelencia para un equipo que ha encontrado el amor hasta en trece ocasiones y que ahora está herido. Un amor que muchos no lo pueden entender y que otros, por suerte o por desgracia, según quién lo mire, no paran de sufrirlo.

Es el caso del Real Madrid. El vigente campeón de Europa que en los últimos meses no levanta cabeza. Desde su ruptura con Zidane, el hombre que le llevó a la gloria en las últimas tres ediciones, el equipo está desolado sobre el césped. El galo decidió dejar la relación en lo más alto, sin motivo aparente, porque necesitaba un tiempo. Ante esto, el Madrid intentó una nueva relación con Lopetegui, que empezó muy ilusionado desde el minuto uno, pero poco a poco se fue desgastando hasta que acabó destituido. Seguramente no haya sido solo problema suyo sino también de aspectos ajenos que también afectan a la relación. El caso es que por todos es conocido que al conjunto blanco novias no le faltan. Tras la ruptura con Lopetegui muchos fueron los nombres que sonaron para ocupar su puesto.

El Viktoria Plzen, la primera gran 'First Date' de Solari

Primero se habló de que había posibilidades de volver con un ex como Mourinho. La cosa no cuajó y con un entrenador que llevaba mucho tiempo en la órbita como Antonio Conte tampoco. Le llegó la oportunidad a Solari, que en estas primeras citas con el Madrid parece estar encontrando muchos puntos en común. Siente de primera mano lo que es el madridismo y ha tenido gestos que han gustado mucho a la afición. En el último partido de Liga ante el Valladolid se le pudo ver cantando el himno desde las entrañas. Ha sido jugador del Real Madrid y sabe lo que significa vestir esa camiseta. Está dando minutos a uno de los jugadores que más ilusionan como Vinicius y lo más importante: ha ganado sus dos partidos.

Debut en Champions como entrenador

Pese a que es su primera gran cita con el Real Madrid como técnico, el argentino ya sabe lo que es triunfar en Europa con la elástica blanca. Seguramente muchos no recuerdan que en la temporada del centenario, dónde el club consiguió la novena Champions, Santiago Solari fue uno de los que inició la conocida jugada que daría lugar al golazo de Zidane ante el Leverkusen. Ahora, dieciséis años después, le llega su gran oportunidad desde el banquillo. El listón en esta competición está muy alto pero quién mejor que Solari para reescribir la historia.

Protagonismo para Vinicius

El brasileño es una de las grandes apuestas del club. Se pagó una importante cifra por un jugador que aún no tenía la mayoría de edad. Con Lopetegui no tuvo continuidad y quedó relegado al Castilla de Solari. Sin embargo, tras su ascenso al primer equipo, el carioca ha jugado más de cien minutos en los últimos dos partidos. Debutar en Champions de la mano de Solari sería un auténtico sueño que puede, quién sabe, marcar una época. El Viktoria Plzen sería el rival idóneo para tener sus primeros minutos en esta competición y demostrar su talento al mundo.

Arbitrará Aytekin

El árbitro alemán Deniz Aytekin pitará el Viktoria Plzen-Real Madrid, partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions que se disputará mañana en en Doosan Arena, a las 21:00 horas. Será la primera vez que arbitre al conjunto blanco, a pesar de que ya es conocido en Europa. Dirigió la remontada del Barcelona ante el PSG de hace dos temporadas que se vio envuelta en un gran polémica.

Declaraciones

Pavel Vrba, entrenador del conjunto checo, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido. Advirtió que será un partido muy complicado pero que tras la baja de Marcelo cambiarán el sistema del equipo: "Sabemos contra quién jugamos. Intentaremos hacerlo mejor que en el Bernabéu. Evidentemente la baja de Marcelo cambiará nuestro sistema de juego".

Por su parte, Solari compareció en la tarde del martes y dejó varios titulares. Sobre Vinicius Jr afirmó: "Son muchos componentes los que hacen a un futbolista. Prefiero que Vinicius sea un futbolista hecho y derecho algún día. Hay que esperar, ya que es un proceso que se tiene que dar paulatinamente. Tiene cosas por aprender, tiene 18 años, pero también hay cosas que sabe que no se pueden aprender". No quiso despejar la duda sobre la titularidad en portería: "No voy a decirlo. Mañana se verá en el campo".

Convocatorias

Viktoria Plzen: No se ha hecho oficial.

Real Madrid: Keylor Navas, Casilla, Courtois; Ramos, Nacho, Odriozola, Reguilón, Javi Sánchez; Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Llorente, Asensio, Isco, Ceballos; Benzema, Bale, Lucas Vázquez y Vinicius Jr.

Posibles alineaciones