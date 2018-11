Toni Villa: "Entiendo el cambio del míster"

El primer equipo ha regresado a los entrenamientos tras la jornada de descanso del lunes, en una sesión marcada por la lluvia y el frío que hay en la ciudad.

Keko Gontán ha sido la nota positiva de la sesión al entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros, así que, salvo sorpresa de última hora, podría estar disponible para Sergio González para el encuentro del sábado.

La nota negativa llega a cargo de Ivi López que no estuvo en el entrenamiento, ya que el domingo se supo la noticia de que estaría de baja entre cuatro y seis semanas.

Toni Villa en rueda de prensa | Real Valladolid

Toni fue el mejor en el encuentro, pero no quiere ser el protagonista. "Todos los compañeros estuvieron muy bien. Lo que si que es cierto, lo que parece, es que el forofísmo es lo que se lleva, entonces es lo que se lleva a la orden del día y en el país en general".

Sergio González le tuvo que cambiar por cansancio, aunque Toni dijo que él quería seguir. "Yo me encontraba bien, pero es cierto que el Real Madrid ataca los espacios muy rápido y hubo un par de jugadas que perdimos el balón e hicieron una transición que no me dio tiempo a llegar a defender y dio la sensación de que estaba cansado. Entiendo el cambio, pero yo quería seguir".

Toni Villa en el Bernabéu | LaLiga

Toni Villa tuvo una opción de marcar gol, pero su balón se estrelló en el larguero. "Yo pensé en la mala suerte que tengo en ese aspecto. Lo intentó, pero a veces, la madera... Me da pena porque la situación se repite, pero yo sigo adelante. En esa situación lo hice bien", comentó.

En un año y medio ha pasado de jugar en Segunda B a jugar en Primera División, Toni Villa no cree que le haya cambiado mucho. "Desde fuera parece que me haya cambiado la vida muchísimo, pero sigo teniendo las mismas situaciones, estoy en el mismo equipo con la misma plantilla".

El sábado viene la SD Éibar, rival complicado en la lucha por la permanencia. Toni analiza al equipo vasco: "Es un rival importante porque es de nuestra liga, rival directo, que tenemos en casa sacar algo positivo. Además, el Éibar es un equipo muy complicado, que sabe muy bien lo que hace y tenemos que ir a ganar".

El jugador no cree en los rumores que salen de una posible salida del club. "Sinceramente ya no me creo nada, ni de lo que me dicen, ni de lo que leo porque yo viví una situación de que muchos equipos, de que renovación... y me perjudican, entonces yo prefiero abstraerme un poco, pensar en mi contrato".