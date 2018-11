Denis Silva: "Hemos hecho un partidazo"

El Juvenil A del Barça se impuso este martes a domicilio al Inter de Milán, en el cuarto partido de la fase de grupos de la Uefa Youth League. El claro dominio de los chicos de Denis Silva se ha visto reflejado en el marcador final, que situaba la victoria azulgrana por 2 goles a 0. Nico y Peke han sido los encargados de perforar la meta neroazzurri para encarrilar una victoria que pone a los culés con pie y medio en octavos de final de la hermana pequeña de la Champions League. Con esta victoria, el conjunto de Denis Silva acumula diez puntos situándose en lo más alto del grupo.

Tras el encuentro, el técnico del Barça se ha mostrado satisfecho con la gran actuación del equipo ante un rival siempre complicado:"Hemos hecho un partidazo. No solo por el resultado. Hemos dominado el juego. Ellos no sabían como presionar ni como sacar el balón." Silva ha querido felicitar el trabajo de sus jugadores: "El equipo ha estado sensacional. Sólo me queda felicitar al equipo por estar donde estamos, diez puntos en la Youth League. Si seguimos así estoy seguro de que llegaremos muy lejos"

Finalmente, el técnico ha recalcado la importancia de conseguir el liderato para la clasificación a octavos de final: "Quedar primeros sería muy importante. Nos sacaríamos de encima rivales muy difíciles como el Chelsea. Nuestro objetivo es quedar primeros".

En la penúltima jornada de esta fase de grupos, los azulgrana visitaran al PSV, en un encuentro en el que los de Denis Silva buscaran conseguir una victoria para afianzar la primera plaza del grupo. Antes, los culés tendrán tres compromisos de la División de Honor Juvenil, en los que buscaran mantener el liderato.