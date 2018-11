Germán Sánchez : "Hay que ser humildes en la vida y en el fútbol, más"

German Sánchez, defensa del Granada CF, ha asegurado este miércoles en sala de prensa que siempre hay "margen de mejora", pero que hay que "valorar el trabajo que se ha estado haciendo hasta ahora". El gaditano ha insistido en que es muy difícil ganar un partido tal y como se encuentra la categoría este año, pero "la humildad y el trabajo día a día, más allá de mirar la tabla clasificatoria, son los que van dando los resultados".

Germán ve que el Granada CF tiene "mucho margen de mejora". "Y más este equipo, con tanta gente nueva este año, pero cada vez más acoplados y en la línea de lo que quiere el entrenador. No sólo es el once inicial de cada partido,si no que cada jugador que sale del banquillo suma igual que el que lo abandona" , ha destacado.

Personalmente, el central del Granada reconoce que se siente "bien" y que la clave de su rendimiento es sentir que está contando con la confianza del técnico nazarí. El jugador es un fijo en el once titular del equipo granadino desde que comenzó la temporada.

Sobre el próximo partido, contra el Numancia, otro equipo con mucha historia, Germán ha comentado los siguiente: "Vendrá a plantearnos otro partido más muy competitivo y exigente, como suele ser normal en esta categoría. Habrá que disputarlo, sabiendo que estamos en casa".

Respecto al mensaje que le diría a la afición granadinista, Germán ha dicho que la verdad es que poco tiene que decir. "Debemos atraer a la gente a través del buen juego y resultados. Para los indecisos sería una buena ocasión para dedicarles un triunfo dejándonos la piel en el campo" .

En resumen, cabe esperar un partido ante el Numancia en el que habrá que sufrir y dejarse la piel en el campo para conseguir los tres puntos, sin mirar la clasificación o a partidos anteriores.