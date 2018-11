Ibra: "Estoy fastidiado por no haber ganado un partido controlado"

El Real Oviedo ha vuelto a dejarse puntos en el Estadio Municipal Carlos Tartiere tras empatar contra el RCD Mallorca en un encuentro que tenían controlado pero en el que se dejaron empatar en la segunda mitad.

El que fue el mejor hombre del Real Oviedo, no solo por su gol, sino por todo el trabajo que realizó presionando y moviendo el balón desde la punta de ataque, Ibrahima Baldé "La Pantera", respondió a los medios regionales que le realizaron preguntas tras la sesión de entrenamiento en El Requexón. La primera cuestión fue que hiciese una breve valoración sobre el reciente empate, a la que el ariete senegalés respondió: "Me siento fastidiado por no haber ganado un partido que teníamos controlado. Creo que el equipo jugó bien, y así es la categoría, que todos los partidos son así. Hay que seguir siendo positivos, estar más atentos en algunas jugadas, e intentar marcar dos o tres en las oportunidades que tengamos, para poder asegurar los puntos".

Ibra ha caído de pie en el Carlos Tartiere, aprovechando las oportunidades que se le han dado y realizando encuentros muy destacables gracias a su juego en equipo. El delantero del Real Oviedo declara sentirse muy contento por el trato que el público carbayón le está otorgando: "Cuando la gente lo da todo para animarnos, hay que dejarlo todo en el campo. Te puede salir o no, pero no se puede dejar de correr y de intentarlo. Todos los equipos son muy complicados, especialmente cuando juegas en casa que piensas que vas a ganar. El gol es en fuera de juego, tuvimos esa mala suerte, pero eso es parte del fútbol. Tenemos que ir a lo nuestro, estar positivos, y seguramente así sacaremos más puntos en casa y fuera".

Finalmente, Ibra fue preguntado sobre qué sistema prefería, si jugar con Joselu a su lado o él solo en la punta de ataque para ser el único delantero referencia, a lo que respondió: "Es una cuestión del partido, del rival ante el que jugamos y de todo. Es algo en lo que el míster y el cuerpo técnico saben mucho más que nosotros los jugadores".