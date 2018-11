Cristian Álvarez: "Debemos tomar conciencia de lo que estamos pasando, hacer autocrítica"

Cristian reconocía que el equipo se encuentra en "una dinámica muy mala, hemos empezado a perder puntos, se nos dieron resultados muy adversos que nos fueron mermando la confianza y se está haciendo muy difícil salir." La situación es la que es. Estamos en el fondo de la tabla, con necesidad urgente de puntos", y admitía que "es una situación comprometida dentro del club, fuera, para la ciudad, en todos los sentidos".

Pero el rosarino también ha querido aportar soluciones para salir de este trance. "Mantenerse positivos, tener fuerza, tener fé y sobre todo, tomar conciencia de lo que estamos pasando. Cada uno de nosotros tenemos que hacer autocrítica de lo que cada uno hemos hecho mal, porque todos somos responsables, y a partir de ahí encontrar en el interior de cada uno la luz, la fuerza y la confianza para afrontar los partidos y a nivel grupal hacernos fuertes". También ha querido dejar claro que " no hay otra, no hay año pasado, no hay expectativas. La realidad nos marca que estamos en puestos de descenso. Tenemos que salir y a partir de ahí empezar a construir. Necesitamos un respiro, una alegría, porque esta situación es muy desgastante".

Sobre la brecha surgida con la afición admitía que "nosotros somos los encargados de generar ese cambio, de empezar a devolverles la ilusión, y que esos pitos se conviertan en aplausos. Dentro de un campo como La Romareda con todo lo lindo que tiene, es intensa para todos los lados, es un lugar muy explosivo, nosotros tenemos que saber jugar con eso y saber que se van a generar situaciones de ese tipo y debemos tener la personalidad y la valentía para estar ahí. Jugar con soltura, disfrutar dentro de lo malo, porque eso es lo que nos va llevar a tener resultados buenos y que al final la gente nos vea como lo intentamos, que estamos siendo valientes. Al final, el público va a responder a favor si tenemos personalidad y carácter".

Acerca del famoso y polémico rombo, Cristian ha sido claro: " A mí me contrataron para defender la portería e intentar que el balón no entre ahí, el tema de los sistemas tácticos es cuestión del entrenador. No puedo entrar ahí porque no me corresponde, si te puedo decir que tenemos que ser once leones en el campo, que es como tenemos que ser de ahora al final de temporada".