Previa Akhisar - Sevilla FC: el liderato del grupo entre ceja y ceja

Crucial partido el que se le avecina al Sevilla FC, que pese a situarse en la cabeza del grupo J y enfrentarse a la que por resultados ha demostrado ser la cenicienta de todos, tiene que ganar para certificar virtualmente el pase a los dieciseisavos de la segunda competición continental. Además, el próximo choque ante el Krasnodar hace que el de este 8 de noviembre cobre aún más relevancia.

Por su parte, el Akhisar parece haber mejorado sus resultados en la competeción liguera, y es que tras goleada que el Sevilla le endosó en la Europa League, los turcos se han sobrepuesto a tal varapalo con una victoria en casa ante el Göztepe y un empate a domicilio frente al Erzurumspor. Tras el compromiso ante los andaluces, le espera una dura salida ante el Antalyaspor.

Dejar la clasificación virtualmente amarrada

Al igual que sucederá en el Akhisar Stadyumu, el Sevilla de Machín llegó entre algodones a su última jornada doméstica en Anoeta ante la Real Sociedad. Fue un partido que no dio para mucho, es más, dejó a los sevillistas con el apetito sin saciar y con un mal sabor de boca hablando en términos culinarios. Mal sabor de boca porque era la ocasión propicia para meter más ventaja a los perseguidores y porqué no, seguir la estela del FC Barcelona. Pero fueron las dos sensibles bajas en la delantera de Ben Yedder y André Silva lo que imposibilitaron el triunfo en tierras donostiarras, ya que sin ellos, al club sevillano le cuesta ver puerta. Pese al resultado, los sevillistas dispusieron de ocasiones no muy clamorosas y hasta de un gol anulado a Luis Muriel por posición incorrecta. La falta de los guías en ataque deja más que claro que Caparrós tendrá que moverse en enero en busca de un ariete que haga competencia a Wissam y a André.

En el último precedente entre ambos equipos, hay que recordar que el Akhisar se volvió a casa con un saco de goles de Nervión, pues los pupilos rojiblancos, más que de fútbol, jugaron un partido de tenis, y es que el 6-0 final así lo clarifica. Los auténticos protagonistas fueron los menos habituales, como Roque Mesa, Promes o Muriel, que vieron puerta junto a Sarabia o Mercado entre otros.

Machín adelanta lo que hará ante las bajas arriba

"La única alternativa que nos podemos plantear es que algunos de los delanteros menos específicos que tenemos puedan actuar ahí o bien cambiar el sistema. Tenemos lesiones que se acumulan y lo van haciendo en la misma posición… en los centrales, en el mediocentro también y ahora en la delantera, pero tenemos plantilla de garantías para competir y sacar los partidos".

Habrá que esperar un poco más la vuelta de Gonalons

La posible vuelta del galo Maxime Gonalons parecía paliar un poco las ausencias de los dos delanterons. Y decimos parecía porque finalmente el francés se cae de la lista al sufrir un proceso febril. Para verle, seguramente haya que esperar al partido frente al RCD Espanyol del domingo. De este modo, así queda confeccionada la lista de convocados: Vaclik, Soriano, Carriço, Sergi Gómez, Gnagnon, Jesús Navas, Arana, Escudero, Aleix Vidal, Amadou, Roque Mesa, Banega, Franco Vázquez, Borja Lasso, Nolito, Sarabia, Promes y Muriel.

El Akhisar, centrado en su liga

Ante la precaria situación que está atravesando en la Superliga turca y la aún más que difícil empresa en la UEFA Europa League, el Akhisar querrá ganar ante el Sevilla, está claro, pero también evidente que va concentrar la mayor parte de sus esfuerzos en salir del pozo en que está metido en su país, pues se ubica abajo, en descenso, con tan sólo 9 puntos acumulados de 33 posibles. Además, no fue capaz de sobreponerse al colista de la categoría el pasado fin de semana, el Erzurum, con quien terminó igualando a cero.

Posible once

Ozturk, Lopes, Osmanpasa o Yumlu, Keles, Nounkeu, Sissoko, Ceviker, Vural, Barbosa, Josue y Seleznov.