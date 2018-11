Partidazo VAVEL: Javi Martínez, de costa a costa para ganar en el Calderón

No es el mejor momento para visitar al Atlético de Madrid, la verdad. El Athletic visitará el Wanda Metropolitano el próximo sábado para medirse al conjunto colchonero en una situación liguera muy delicada. Los de Berizzo se encuentran a tan solo un punto y un puesto de la decimoctava plaza que ocupa el Leganés y necesitan sumar antes del parón de selecciones, por lo que el partido frente a los de Simeone se antoja vital.

Los leones van a tener que sudar de lo lindo para sacar ya no una victoria, sino algo positivo del partido frente al Atlético de Madrid, y ya no solo por el buen estado de forma que viven los madrileños desde que el técnico argentino se hizo cargo del equipo, sino también porque desde 2013 no saben lo que es ganar al Atlético de Madrid en competición oficial, aunque es cierto que a los bilbaínos les va mejor el feudo madrileño que la visita del Atlético a San Mamés.

Una situación parecida a la actual se vivía en las dos partes del partido en la temporada 2007-2008, en el mes de febrero, el Athletic visitaba el Vicente Calderón en decimoquinta posición con 26 puntos tras ganar al Levante en casa, a tan solo dos puntos de los puestos de descenso. Por su parte el Atlético de Madrid estaba situado en la cuarta plaza, lejos de los lideres, pero también tras haber ganado su anterior encuentro, 0-2 en Santander.

Javi Martínez dejó una jugada prodigiosa

Así llegaban ambos equipos al encuentro, que sería el último de la jornada 24, televisado por Canal +. Javier Aguirre dirigía su segunda temporada al Atlético de Madrid, y Joaquín Caparros, su rival, se estrenaba esa temporada en el banquillo rojiblanco. Ambos equipos presentaron los siguientes onces:

El Atlético de Madrid buscaba los tres puntos en su feudo con: Abbiati; Antonio López, Pablo, Eller, Pernía, Jurado, Raúl García, Maxi González, Luis García; Forlán y Agüero. Por su parte los leones buscaban la sorpresa con: Armando; Iraola, Aitor Ocio, Amorebieta, Koikili; Javi Martínez, Orbaiz, Susaeta, David López, Yeste y Llorente.

El Atlético marcó al poco de empezar

El encuentro comenzaba con el Atlético de Madrid mandando, como era lógico, el equipo de casa comenzó muy fuerte y una dejada de Forlán en la frontal la enganchaba Raúl García para poner a prueba a Armando, que despejaba a saque de esquina. Los colchoneros siguieron apretando y tuvieron su segunda aproximación en los cuatro primeros minutos del partido, con un pase de la muerte de Forlán que no pudo rematar Agüero, y que Maxi volvió a poner atrás, provocando el despeje de Amorebieta.

Un Atlético de Madrid que lograría el 1-0 en ese saque de banda concedido por Amorebieta, con un centro lateral de Antonio López que ni Ocio despeja, ni Agüero remata, y se cuela en la portería de Armando cuando apenas se llevaban transcurridos cinco minutos desde el arranque del partido.

El Athletic intentó reaccionar de forma temprana, pero el centro de Susaeta no fue capaz de controlarlo Javi Martínez cuando se quedaba solo delante de Abbiati. Esa llegada con cierto peligro despertó a unos leones que tuvieron el empate cerca de la media hora con un disparo lejano de Llorente que Abbiati tenía que despejar a saque de esquina. Un saque de esquina que tras ser despejado volvió a caer en Yeste, que puso el centro, y Amorebieta remataría arriba.

A partir del minuto 30 llegó la locura, una ocasión tan clara como bien hecha para el Atlético de Madrid, con una dejada de tacón de Agüero tras pase de Forlán hacia Maxi que el argentino remató con el exterior y estrelló la pelota en el travesaño ante un Armando ya batido, y una falta botada por Yeste que atrapó el portero italiano precedieron a la jugada del partido.

Minuto 38, falta lateral para el Atlético de Madrid, botada por Luis García, prolonga con el pie Raúl García, sin éxito, pues Javi Martínez roba el balón en su propia área y sale hacia delante, el navarro antes de llegar a medio campo ya ha dejado atrás a Raúl García y a Agüero, para superar también en la línea de medios por potencia la entrada de Luis García y quedarse en un tres para tres, cuando Pernía le entra, abre a la derecha para Susaeta, que se mete en el área y pone el empate por el palo de Abbiati.

Llorente celebra el 1-2. | Foto: Athletic

Una contra espectacular llevada con muchísima potencia por el jugador navarro daba el empate a los leones, recorriendo el campo desde punto de penalti propio hasta casi la corona del área del Atlético de Madrid, brillante. Y no fue todo, porque el Athletic le iba a dar la vuelta al partido justo en la última jugada del primer periodo, con una falta botada por Yeste, que Llorente, ligeramente en fuera de juega, iba a rematar con el gemelo y batir a Abbiati.

A vivir de la renta

La segunda parte arrancó como la primera, con el Atlético apretando, disparando nada más salir una falta Antonio López por encima de la portería de Armando. Sin embargo, el arreón colchonero duraría bien poco, pues Raúl García cazaría a Yeste a los 51 minutos y vería la segunda amarilla. Un disparo lejano de Forlán intentó animar a su equipo, sin embargo, no cogió portería.

El Athletic estaba bastante cómodo con la situación, sabia como jugar este tipo de partidos, y pudo hacer el tercero en un error de Mariano Pernía, Susaeta centró y Pablo, sin balón, golpeó con el codo el rostro de Aduriz, que había entrado en la segunda parte. El árbitro no decretó nada.

Minutos después el delantero donostiarra tuvo una doble ocasión, la primera la sacó la defensa tras una dejada de Yeste tras doble recorte de Susaeta, y la segunda la despejó Abbiati tras el saque de esquina. La última jugada del partido fue para los de Aguirre, con una falta botada por Luis García que despeja la defensa, y Agüero remata de semi volea obligando a Armando a realizar una parada espectacular.

El Athletic ganaba en el Calderón, tomaba aire con los puestos de descenso y conseguía una de las victorias más importantes de la temporada, junto con el 0-3 de Mestalla, que a la postre, valdrán para conseguir una tranquila salvación, justo el año después del bienio negro.