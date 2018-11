Salvi Sánchez: "La mejor forma de hablar es en el terreno de juego"

Una vez finalizada la sesión de entrenamiento, del primer equipo, en El Rosal, Salvi Sánchez fue el encargado de atender a los medios de comunicación. Lo primero fue analizar la situación actual del equipo: "Al equipo le hacía falta ganar en casa. Veníamos trabajando muy bien, pero nos dolía estar ahí abajo. Estamos entrenando para seguir en esta línea en casa con nuestra gente."

El extremo diestro de la plantilla comentaba la marcha negativa que el equipo ha dejado atrás: "Hemos tenido una racha que no la metíamos y nos marcaban con facilidad, pero hemos conseguido revertir esa situación." Sobre su forma física: "Estoy contento y sigo trabajando para seguir así. El reto es mejorar mis números en el menor tiempo posible."

El Cádiz CF, a día de hoy, se encuentra en zona tranquila de la clasificación con 14 puntos, a 36 puntos del objetivo marcado por el club. Salvi habla sobre las claves para conseguir la salvación: "Debemos coger un colchón para la salvación, que es lo que debemos conseguir cuanto antes."

Insistiendo sobre su forma física, avisa que: "La mejor manera de hablar es en el terreno de juego. Me ha faltado tener ritmo de partidos, pero me encontré bastante bien en Copa con el Espanyol y ante el Elche. Vivimos un momento bonito que hay que mantener."

El partido del pasado domingo, ante el Elche CF (5-1), Salvi Sánchez anotó un gol y dio dos asistencias. En la celebración de unos de los tantos, se vió al de Sanlúcar decir algo a la grada, y él quiso aclarar ahora la ocurrido: "No mandé a callar a nadie en el gol, sino que había un aficionado que siempre me está animando para lo bueno y para lo malo y una de las veces me dijo, "por ti, por el Cádiz y por todos", cuando íbamos perdiendo y fue por eso", finalizó.