Hervías vuelve al José Zorrilla

Pablo Hervías llegó a la SD Eibar la pasada temporada procedente de la Real Sociedad; en esa misma campaña, el riojano se fue cedido al Real Valladolid de Sergio González, que entonces militaba en la división de plata, en Segunda División.

En la temporada 2017/2018, Pablo Hervías fue partícipe de un total de 40 partidos con la elástica del Pucela; en 38 ocasiones lo hizo en Liga y en 2 en Copa del Rey. En competición doméstica, el joven extremo de 25 años de edad perforaría la portería rival en un total de 4 ocasiones, dando además 5 pases de gol. En el torneo del KO, el riojano ni marcó ni asistió.

En aquella temporada Pablo estaba totalmente en forma, dando a entender que el Real Valladolid solicitaría la cesión del riojano por segundo año consecutivo. Pero su deseo no se cumplió, ya que la SD Eibar no le dejó salir de Ipurúa; teniendo en cuenta que Pablo es un jugador del agrado del entrenador de Zaldívar, Jose Luis Mendilibar, estaba más que cantado que no saldría. Y es que en el presente curso, en el 18/19, Pablo no está teniendo a penas participación y en lo poco que ha jugado tampoco ha estado acertado en cuanto a la estadística goleadora se refiere; ni la regala ni la enchufa. Cero goles y tales asistencias completan la triste estadística del riojano en la presente temporada; 23 minutos en la segunda jornada, 67 en la quinta y los 90 en la séptima jornada de Liga son los minutos que lleva Hervías jugados, sin a penas oportunidades para deslumbrar.

Esto no quiere decir que el Real Valladolid pueda estar tranquilo… Pablo Hervías es un jugador que tiene el suficiente desborde como para dañar a la defensa del Pucela, la cual, eso sí, está realizando una temporada espectacular. Ahora habrá que ver si Mendilibar cuenta con él de cara al partido del sábado.

Así, el riojano volverá al que fue su estadio durante una campaña el sábado a las 13:00h, ésta vez con la zamarra armera.