Malcom: "Esto es solo el principio"

De no contar para Ernesto Valverde a marcar un gol en apenas dos minutos que clasifica al Barça para octavos de final de la UEFA Champions League. Malcom Oliveira se ha convertido en uno de los protagonistas de la cuarta jornada de la máxima competición europea, copando las portadas tras el empate azulgrana en Milán. El extremo brasileño, que debutó en Europa marcando su primer gol oficial como culé, concedió el miércoles una entrevista al programa de Catalunya Radio Tot Costa, presentado por Jordi Costa y Sonia Gelmá.

Malcom confesó que "me emocioné pero no llegué a llorar", tal y como apuntaban las imagenes de la celebración del gol, en la que parecía que el brasileño se sacudiese las lágrimas. En Milán, Malcom se reivindicó de su mediocre partido copero ante la Cultural Leonesa: "No mostré todo lo que quería. Me faltaba ritmo. En los entrenamientos trabajo y mejoro para buscar más minutos. Quiero demostrar porqué estoy aquí", reconoció el ex del Girondins.

En los micrófonos de Catalunya Radio, Malcom ha querido definir su juego, del que ya vimos un destello en el gol: "Mi juego se basa en driblar, chutar y en trabajar defensivamente. Estoy muy feliz por debutar marcando gol y haber ayudado al equipo para la clasificación".

El brasileño habló de la posibilidad de tener más minutos tras el encuentro del Giuseppe Meazza: "Voy a continuar trabajando cada día para ser importante en el equipo. Es complicado. Hay grandes jugadores, internacionales, es un grupo muy bueno. Tenemos que trabajar, y demostrar al míster que podemos estar a su disposición." Por otro lado, Malcom ha reconocido lo que le pide el entrenador para disponer de más oportunidedes: "Valverde me ha dicho que tengo que mejorar defensivamente. Estoy intentando mejorar día a día para tener más minutos".

Malcom, que se mostró muy feliz por su primer gol, explicó como reaccionaron sus compañeros: "Esto es solo el principio. Para mí lo más importante es el grupo. Estamos muy unidos. Fue increíble como se alegraron por mí. En este equipo la felicidad de uno es la de todos”, destacó.