Blanco Leschuck: "Esperaba que me quitasen la amarilla"

Tras el parte de bajas heredado del último partido disputado por el Málaga CF. en El Sadar ante el CA. Osasuna, parece que los andaluces han salido relativamente bien parados tras retirarle el Comité de Competición la segunda amarilla al delantero argentino Gustavo Blanco Leschuck, e imponerle un partido de sanción al delantero senegalés Alfred N’Diaye por su expulsión y por acumulación de amarillas a Javi Ontiveros, Adrián y Fede Ricca.

Precisamente el delantero argentino Gustavo Blanco, pasó el miércoles por sala de prensa para atender a los medios de comunicación y hablar sobre su presencia el próximo sábado en El Molinón y los temas de actualidad malaguista. Sobre la retirada de la segunda amarilla por parte del Comité, el goleador se mostró seguro de que se la iban a retirar, ya que no fue con intención de agredir al contrario, así como también explicó que no pudo hablar con el colegiado sobre la acción que le costó la segunda amarilla y la expulsión, aunque pasa página y ya piensa en el próximo encuentro: "Esperaba que me quitasen la tarjeta porque en la jugada no fui con mala intención. Fue una situación muy dudosa para el árbitro, él tomó esa decisión. No me dijo nada, me acerqué yo a decirle algo, pero no me dejó hablar con él y me mandó a vestuarios. Tenemos el próximo partido y hay que intentar sumar."

En relación al tema de las faltas, Blanco manifestó que él recibe muchas faltas a lo largo de un partido, pero él se centra en jugar y no en en ese tipo de acciones, así como es un tema que deja a los árbitros, ya que ellos son los que deben decidir acertada o equivocadamente sobre esos temas: "Yo recibo muchas faltas durante los partidos, no protesto nada, yo sigo jugando. Ese trabajo se lo dejo a los árbitros, que a veces aciertan y a veces fallan, pero no pasa nada, son humanos."

Lo que está claro es que el delantero del conjunto de Martiricos, ya pasa página del partido de Osasuna y piensa en el Sporting de Gijón, donde sabe que será un rival difícil si quieren sumar los tres puntos en Gijón: "Ya olvidé el partido pasado, ahora hay que pensar en el partido del Sporting y en sacar un buen resultado. Va a ser un encuentro muy difícil con el público en contra. Tendremos que estar bien en todas las líneas, tanto en defensa como en el centro del campo como en la delantera." Además, debido a las múltiples bajas con las que contará Muñiz de cara al partido del sábado, Leschuck confía en la plantilla para hacer un buen partido: "Tenemos buenos jugadores, hay buenos cambios. Tanto yo, como mis compañeros y el cuerpo técnico, confiamos entre nosotros y esperamos hacer un buen partido."

Por último, se refirió a la pérdida del liderato por parte del conjunto malaguista tras la última derrota en El Sadar, restando importancia a este hecho y dejando claro que la temporada muy larga y que hay que seguir trabajando: "Esto es muy largo, nosotros no pensamos en estar primeros, segundos o terceros. No nos influye, nosotros tenemos que seguir trabajando para mejorar, quedan muchos partidos y muchos meses. No hemos llegado a la mitad, hay que seguir así, paso a paso; en un par de meses veremos donde estamos", finalizó.