Trashorras: "El partido contra el Barça puede ser un punto de inflexión"

Existen jugadores que, por mucho tiempo que pase, siempre estarán ligados a la historia de un club. En este caso, el de Roberto Trashorras, no destaca por haber sucedido hace mucho, sino por la gran importancia y relevancia que ha tenido para el Rayo Vallecano y de donde, tras unas complicadas negociaciones, se desvinculó para retirarse definitivamente del mundo del fútbol.

El ya ex jugador del conjunto de la Franja, natural de Rábade, tras una gran carrera como futbolista profesional, donde ha llegado a pertenecer tanto al F.C. Barcelona (tras salir de la Masía), como al Real Madrid; decidió dar un paso a un lado y colgar las botas.

Ahora, disfrutando de un tiempo para él, ha querido realizar una entrevista con A Diario para repasar tanto las últimas novedades del Rayo como la actual situación de los grandes de España, antiguos clubes del gallego, donde destaca la diferencia en los estilos de organización y planificación de las plantillas y las oportunidades para los jugadores más jóvenes que despuntan en los filiales: "No es fácil ser canterano del Barça o del Real Madrid, la gran diferencia es que en el caso del Barcelona puede ser que juegues más asiduamente."

A la hora de hablar sobre jugadores codiciados y que sobresalen por encima de los demás en los filiales, no es extraño pensar en la situación de Vinicius Jr., el cual parece que comienza a contar con minutos y confianza en los últimos encuentros: "Hay que tener cordura y paciencia con Vinicius. Tiene un talento y una calidad innata pero, con todos mis respetos, no se le puede comparar con Pelé tras haber jugado un partido medianamente bien contra el Melilla", afirmaba Roberto.

Lo que no duda es de la capacidad del Real Madrid de poder llegar a formar jugadores del más alto nivel mundial: "Siempre han salido jugadores buenos del Madrid, pero les ha costado mucho. Algunos incluso han tenido que salir fuera para luego volver", comentó.

Trashorras lanza un penalti en un partido contra el Barça | Fotografía: LaLiga

También quiso mojarse sobre la actual situación de su ex equipo, el Rayo Vallecano, que tras la derrota in extremis contra el F.C. Barcelona sigue sin poder salir de la zona de peligro: "Está en un principio de temporada difícil y con malas sensaciones. Este último partido contra el Barça puede servir para que se den cuenta de que pueden competir contra equipos de alto nivel", declaraba un Roberto Trashorras que no podía evitar la comparación con el Rayo que capitaneó él mismo durante varias temporadas: "Cuando estuvimos en Primera cinco años era clave tener una idea clara de saber a lo que jugábamos. Manteníamos esa idea aunque viniera el Barça, el Madrid o cualquier equipo", explicó.

Ahora, el eterno capitán rayista, espera que el equipo se pueda levantar y que este partido llegue a ser un punto de inflexión con el cual salir de los puestos de descenso y lograr mantenerse en Primera muchos años más.