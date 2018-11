Odriozola: "Nosotros nos centramos en trabajar con cualquier entrenador"

El lateral fue titular y disputó los 90 minutos, cosa que ha hecho en estos tres partidos que lleva Solari al mando del equipo, además, parece que, con la baja de Carvajal, el domingo en Vigo también volverá a ser titular. “Ha sido una noche redonda. Necesitábamos un partido como este para recuperar la confianza. Ha sido un partido balsámico para afrontar el duelo ante el Celta de Liga. Estamos muy contentos y nos vamos con muy buenas sensaciones de aquí”. Una semana que le ha valido al vasco para reivindicarse y más ahora que Carvajal continúa lesionado.

Le preguntaron al lateral por los pitos del público del pasado fin de semana, y es que, aunque se centraron principalmente en el capitán Sergio Ramos, sí que hubo fases en el partido frente al Valladolid, en las que el público trató de mostrar su enfado con tímidos silbidos, “El público siempre es sobrearo y hay que respetarlo. El partido ha sido muy bueno, pero sabemos que esto son dinámicas y tenemos que seguir trabajando, pero esto nos sirve para seguir cogiendo confianza”. La mayoría de los jugadores de la plantilla al acabar el partido han insistido en este concepto, pues todos parecen ver necesario la necesidad de coger confianza tras todos los últimos malos resultados.

Con la llegada de Solari, Álvaro Odriozola ha adquirido en estos primeros partidos, el papel que se esperaba de él, ser un suplente de garantías de Carvajal, o incluso disputarle el puesto, ya que, con Lopetegui no contó con su confianza. La mayoría de las veces que faltaba Carvajal, Julen apostaba por Nacho o Lucas Vázquez, jugadores que no es su posición de manera natural., y en los partidos en los que, si dispuso de minutos, o fue sustituido, o partió como suplente. “Nosotros no pensamos en estas cosas. Solari es un técnico excelente que además fue muy buen jugador. Nosotros nos centramos en trabajar con cualquier entrenador y ahora estamos a muerte con Solari”.