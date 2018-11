Eguaras: "Si el jugador no da su nivel, no hay sistema que valga"

Eguaras ha admitido en sala de prensa que: "Está siendo una semana difícil. Estamos trabajando muy bien, fuerte, que es lo que necesitamos. Con ganas e ilusión del lunes ir a por el partido y sacar los tres puntos. Tenemos que sacar el partido adelante porque, de no hacerlo, nos metemos en problemas serios y graves", ha reconocido. Con respecto al Nástic ha remarcado que: "Su ideal de juego es totalmente distinto al nuestro. Es un equipo aguerrido y fuerte, bueno a balón parado y un rival difícil."

El navarro ha analizado las causas del mal momento que atraviesa el equipo: "Al final yo creo que todo también es la confianza. Cuando entras en una dinámica muy negativa al final la confianza decae, el juego del equipo tampoco está siendo muy bueno... Nos crean ocasiones, nos meten goles, a nosotros nos cuesta crear mucho, y al final se basa todo en la confianza."

Eguaras ha sido claro en cuanto a su situación personal: "Ya no pongo excusas ni de lesión ni nada, llevo ya varios partidos jugados y el nivel no está siendo el que yo esperaba. Sé que estoy mal, que yo me noto también, pero al final entras en una dinámica negativa que afecta a todo, y somos personas también", apunta el navarro. Además, ha reconocido que todavía no está completamente recuperado de la tediosa pubalgia: "Ya lo dije, iba a seguir teniendo molestias porque esta lesión es bastante complicada y es de largo tiempo. Cada vez estoy mucho mejor, con menos molestias, pero sé que voy a tener que seguir entrenando y jugando con dolor."

El navarro ha aceptado las reacciones de La Romareda en el último partido: "El pueblo es soberano. Ellos se manifiestan como quieren y es de respetarlo. Cuando entras en una dinámica mala, los pitos o el cachondeo que se generó el otro día son de respetar. Está claro que a nadie le gusta escuchar eso y menos en su casa. Trabajamos para darle la vuelta a la situación y esperemos que los pitos y abucheos se conviertan en aplausos", apuntó.

El polémico rombo ha vuelto a ser tema de conversación: "Lo que nos han transmitido el cuerpo técnico y la dirección deportiva es que se va a seguir trabajando con el rombo", pero apunta que: "Hay que darle una vuelta y matizar lo que no está saliendo bien. La plantilla está cómoda y vamos a seguir así." Así mismo, se ha mostrado de acuerdo con las declaraciones hechas por Cristian Álvarez en las que pedía que el equipo fuera un bloque: "Si por algo destacamos el año pasado, y yo creo que en este también, es porque el grupo es una familia. Y si dentro del campo cada uno hacemos la guerra por nuestra parte, las cosas van a ir mal. Los sistemas los hacen buenos los jugadores. Si el jugador no da su nivel, no hay sistema que valga", remarca.

Eguaras ha reconocido que tal y como dijo Lalo Arantegui, la camiseta del Real Zaragoza pesa más que la de otros equipos: "No sé si es imponer o no, pero que tienes mucho más peso sí. Es un club histórico, un club que ha estado toda su vida en Primera División y cuando vienes de fuera te das cuenta de donde llegas. La presión es máxima, los objetivos son máximos y estamos aquí para conseguirlos y demostrar que los jugadores realmente valemos."

El centrocampista tiene claro que: "El objetivo va a ser el partido a partido. Centrarnos en lo que viene, no en lo que pueda pasar en un futuro, sino en cada fin de semana. Ir viviendo el día a día y el tiempo dirá qué objetivo nos podemos poner." Y la clave para salir de esta situación la tiene clara: "La confianza en cada uno de nosotros y en el compañero de al lado. Tenemos que volver a nuestro nivel porque no estamos bien. Confiar en que vamos a revertir la situación porque somos el Zaragoza. El año pasado ya tuvimos la sensación de vivir esto y al final le dimos la vuelta, y no acabó de la mejor manera, pero sí que la segunda vuelta fue magnífica", finalizó.