Vuelve Jordi Alba a La Roja

Hace solo un mes Luis Enrique habló sobre su tercera lista de convocados de la que dijo que estaría interesante. Y así ha sido. Una convocatoria en la que, como siempre, ha habido ausencias notables, caras nuevas y regresos, pero en la que ha destacado la vuelta de Jordi Alba que no entró en los planes del seleccionador en las dos llamadas anteriores. Pero como dice el dicho, a la tercera va la vencida. Jordi Alba volverá a enfundarse la camiseta de España.

Respecto a la lista de octubre hay que destacar la presencia de nuevos integrantes. El espanyolista Mario Hermoso (central), el del Villarreal Pablo Fornals (que ya jugó el España-Bosnia de 2016) y la más inesperada, el celtiña Brais Méndez. Estos dos últimos saltan desde la sub-21. También regresan Sergi Roberto e Isco después de sus lesiones, además de Diego Llorente, e Iñigo Martínez, tras los malentendidos de su lesión.

Ocho nombres notables por encima de los otros 16. Hay 14 equipos distintos, cinco jugadores de la Premier y uno de Italia. En cuanto a las ausencias que llaman la atención se pueden incluir a jugadores como Sarabia, Canales o Borja Iglesias. En comparación a la pasada lista, son Marcos Alonso, Nacho, Raúl Albiol, Bartra, Paco Alcácer, y los lesionados Koke y Thiago (lesionados), los que se caen.

La lista queda así:

Porteros: De Gea, Kepa y Pau López.

Defensas: Jonny Otto, Azpilicueta, Diego Llorente, Ramos, Mario Hermoso, Íñigo Martínez, Gayá y Jordi Alba.

Medios: Busquets, Fornals, Brais, Sergi Roberto, Saúl, Ceballos, Rodri.

Delanteros: Suso, Rodrigo, Iago Aspas, Morata, Isco y Asensio.

Tras el anuncio, Luis Enrique habló para los medios de comunicación. Sobre las ausencias y presencias dijo: "Mi primera reflexión es que hay caras nuevas pero eso es esperanzador porque eso significa que hay un grupo de jugadores amplio que pueden venir a la Selección. Hermoso y Llorente entran en ese perfil de jugadores jóvenes con experiencia que pueden ayudarnos. Tengo ganas de verlos competir con la Selección y ver por dónde van los tiros".

Pero sin duda, el tema de la mañana ha sido el regreso de Jordi Alba, del que afirmó no tomar decisiones en función de lo que piensen otros. Volvió a defender que no tiene problemas personales con ninguno de los jugadores. Y recordó que: “No hay nadie que conozca mejor a Jordi Alba que nosotros, en el plano profesional. Es una decisión profesional la que he tomado. Hay muchos factores que valoramos a la hora de traer a un jugador: la competencia en el puesto, lo que buscamos dentro y fuera del terreno de juego, el estado de tu equipo... No hay ninguno determinante pero al final así tomamos las decisiones".

En cuanto a Croacia destacó: "No tendrá nada que ver con el partido de Elche, todo cambia muy rápido. Para mí, es un partido muy bonito para preparar y para jugar. No hay más opción que ganar a Croacia. Ellos también dependen de ellos. No esperábamos otra cosa. Estamos compitiendo contra dos de las mejores selecciones del mundo. Tengo muchas ganas de ver competir a los nuestros en ambiente hostil, con la obligación de ganar. Intentaremos jugar al ataque y ganar".