Cuatro nuevos jugadores para La Roja

España se juega todo o nada la clasificación a la fase de final de la UEFA Nations League, el duelo con Croacia en Zagreb del próximo 15 de noviembre. La Roja también sostendrá un amistoso cinco días más tarde con Bosnia y Herzegovina en las Palmas. Luis Enrique sigue buscando variantes, la nueva convocatoria dejó muchas sorpresas, Paco Alcácer ausente y las principales novedades destacan: Mario Hermoso, Diego Llorente, Pablo Fornals y Brais Méndez.

La selección española es consciente que no tendrá margen de error, en la primera rueda venció 6-0 a la vigente subcampeona mundial en Elche. Tras tres victorias y una derrota, el momento clave ha llegado y poder concluir de la mejor manera posible. El defensor del Espanyol acumula 990 minutos disputados, anotó dos tantos y remató once veces a puerta en el curso 2018/19.Mientras que su colega de la Real Sociedad ha jugado 208 minutos, continúa sin anotar y por lesión no ha debutado con la absoluta.

El centrocampista de Villarreal C.F. tendrá su primera experiencia como internacional, suma 881 minutos, un gol, veinte remates y una asistencia. Tampoco podemos olvidarnos del habilidoso jugador que milita en el Real Club Celta de Vigo puesto que tiene un gran presente en la élite del fútbol español.

La sorpresiva derrota por 3-2 ante Inglaterra en Sevilla dejó muchas dudas, España exhibió las mismas falencias de la Copa del Mundo Rusia 2018. El asturiano la tiene clara y mandará su once de gala frente a su similar croata. España marcha primera en el grupo 4 de la Liga A con 6 puntos, anotó diez goles a favor y recibió cuatro en contra.

A falta de un mes para concluir el presente año, sigamos disfrutemos al máximo del nuevo proceso en el gigante europeo. Todas las partes involucradas sienten que es el momento idóneo para seguir afianzándose con nuevas certezas.