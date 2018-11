El CD Tenerife recibe al Albacete Balompié mientra navega por aguas turbulentas

La Semana en Tenerife ha sido más que convulsa debido al batacazo sufrido frente al CD Numancia (2-0), y la pobre imagen ofrecida por el conjunto de José Luis Oltra en tierras Sorianas. El propio técnico blanquiazul, se mostraba contrariado y preocupado en rueda de prensa tras el encuentro por la poca competitividad que ofrecieron sus jugadores.

Nuevamente el debate ha estado centrado en la portería y en el estado de forma de Dani Hernández, merced en gran medida a su actuación en el primer gol encajado en Soria, cuestionando si fue falta del delantero Soriano o gol legal. El propio meta hispano-venezolano, seguro de la falta de Diamanka, insinuó en los micrófonos de Radio Club Tenerife de la Cadena Ser, una persecución a su persona liderada por un sector crítico de la prensa isleña.

El domingo se espera en el Heliodoro a uno de los equipos revelación de la Liga 1|2|3 y más en forma de la competición, el Albacete Balompié, liderado por el ex blanquiazul Luis Miguel Ramis y cuya plantilla fue construida el pasado verano por el chicharrero Mauro Pérez, novato en las labores de Director Deportivo y que ya suena con mucha fuerza como sustituto del largamente cuestionado Alfonso Serrano. Sin este domingo el CD Tenerife, amén del resultado, no enriquece su imagen de juego, muchos serán los pañuelos que se dirijan al palco blanquiazul, y eso sin duda traerá consecuencias; el descontento se palpa en el ambiente.

Independientemente de las insinuaciones de varios consejeros manifestadas semanas atrás sobre la destitución o no, y competencias en el mercado invernal de Alfonso Serrano, algunas son las fuentes que en estos días lo sitúan en tierras Americanas y más concretamente en Miami, estado de Florida (IMG Academy, Brandeton, Florida) donde desde el día uno de Noviembre se viene disputando el Campeonato Sub 20 de la Concacaf, formado por las Selecciones inferiores de Norte América, Caribe y Centroamérica; entre ellas están las corespondientes de Honduras, Costa Rica, Cuba, Trinidad y Tobago..., etc. La clara tendencia del profesional Vallisoletano a seguir jugadores de aquellas latitudes, hacen más que creíbles y fidedignas a las citadas fuentes. No es de extrañar, por tanto, que el próximo enero Alfonso Serrano sorprenda con alguna otra nueva "joya/apuesta" centroamericana.

El viernes tras el entrenamiento matinal, el técnico José Luis Oltra volvió a no dar pistas sobre el once titular, si bien incidió en su preocupación sobre la competitividad de los suyos a la vez que le quitó importancia al sistema a emplear. Ello, hace volver a suponer el empleo de una defensa en cinco defensas con línea de tres centrales entre los que estará Jorge Sanz de Miera, incluido esta semana en la convovcatoria de la Selección Española Sub-21 de Luis de La Fuente; una de las pocas noticias alagadoras que llegaron a la Entidad del Heliodoro. Por delante, el ya acostumbrado triángulo de contención/organización formado por Undabarrean-Luis Milla-Brian Acosta; en los flancos, Suso, el jugador más en forma del plantel, acompañado seguramente por el Colombiano Joao por el flanco izquierdo, si bien el Gran Canario Tyron cobra enteros. En labores de definición, Malbasic/Naranjo/Nano. Posiblemente una nueva ocasión para que los componentes de la doble "N" tengan oportunidad de demostrar por qué se les consideró jugadores franquicia y los esfuerzos hechos para su adquisición. En meta y a pesar de todo, volverá a repetir Dani Hernández ante la poca competencia del eterno suplente Ángle Galván.