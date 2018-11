Previa Deportivo-Oviedo: tres puntos en la escala a la cima

El Deportivo llega después de empatar en el último segundo frente a la UD Las Palmas. El Oviedo por su parte, de empatar en casa frente al Mallorca. Ambos equipos llegan con la idea de hacer bueno su empate de la anterior jornada con una victoria que los haga ascender de puestos en la búsqueda del ascenso a la Liga Santander.

En los días previos al partido, ha salido a rueda de prensa Domingos Duarte, en la que fue preguntado por el rival al que se enfrentan y dijo: “Es un equipo duro, complicado que juega muy bien y que nos lo pondrá muy difícil”, esto es algo que en rueda de prensa han ido diciendo todos los jugadores. También habló de que en los últimos partidos se están consiguiendo muchos puntos en los últimos minutos, debido a que en los entrenamientos se trabaja mucho el balón parado, como comentó el zaguero portugués, que tanto él como David Simón si ven una amarilla mas tendrían que cumplir ciclo y se perderían el partido frente al Almería.

El primer capitán, Alex Bergantiños, comentó que sabía que su titularidad podía verse cambiada porque sabe que los jugadores que están en el banquillo vienen pisando fuerte. También ha continuado el discurso de todo el equipo esta semana alabando a un Oviedo que como ellos mismos dicen, no está en la posición que debería de estar. Con el tema de las expulsiones ha sido directo: “Confiamos en que cada partido para los árbitros es independiente. Siempre hay más rojas en Segunda que en Primera”, ha estado muy crítico y directo.

El gallego ha declarado: “Tenemos que realizar nuestro fútbol, con calma y tranquilidad para no depender del juego del rival.” Y saben que parte de esa ayuda proviene de la afición. Quieren dejar claro en cada rueda de prensa que el club con la afición metida en el partido consiguen alentar al equipo hacia lo que todos buscan, que es una nueva victoria y dejar los tres puntos en casa y continuar así fuera: “Incidimos mucho en ser iguales tanto en casa, como fuera”, comentaba el jugador coruñés en rueda de prensa el miércoles.

Edu Expósito fue mas tajante al ser preguntado por los aficionados del Oviedo: “Nosotros saldremos a hacer nuestro fútbol, independientemente de los aficionados que vengan del Oviedo”. Natxo ha querido felicitar a Carlos Fernández por su convocatoria son la selección española Sub 21: “Nos alegramos por él, pero debería de haber parón de Segunda para no hacernos perder a grandes jugadores”, cabe recordar que si van a su selección es porque son los mejores de su país y de este caso por su edad.

Natxo González en rueda de prensa en la mañana del viernes ha reconocido que habrá cambios en el once inicial y dio a entrever que una posición que sufrirá cambios será el lateral izquierdo, que venía siendo cambiado durante los encuentros por el entrenador vasco: “Saúl contra equipos en los que no se produzcan corre calles es mejor, pero en partidos de ida y vuelta, Caballo recupera mejor la posición”, se prevé un partido más para las cualidades del segundo. También reconoció que el danés Michael Krohn-Dehli no será de la partida del míster, ya que a su juicio no esta para comenzar el partido.

El Oviedo viene de encajar un empate frente al Mallorca, anteriormente le avalan una derrota frente al Nástic de Albentosa y su última victoria es de la jornada frente al Osasuna por 2-1. Como visitante está cosechando unos números pésimos, por lo que se sitúa en décima posición de la Liga 1|2|3.

Posibles onces iniciales

Deportivo: Dani Giménez // D.Simón, Duarte, Somma, Caballo // Bergantiños, Edu Expósito, Vicente Gómez, Carles Gil // Quique y Carlos Fernández.

Oviedo: Champagne // Forlín, Javi Hernández, Carlos Martínez, Mossa // Tejera y Folch // Joselu, Saúl Berjón e Ibrahim.