Previa Elche CF - UD Las Palmas: Un partido para la recuperación 

Tras el último partido en Cádiz, los de Pacheta buscan recuperar sensaciones, ese es el objetivo. Nadie se esperaba que el Elche pudiera recibir 5 goles tras los buenos resultados y la buena imagen de los últimos partidos. El partido frente a la UD Las Palmas es clave para poder escalar puestos en la clasificación e ir olvidando poco a poco la zona baja.

¿Cómo llegan los equipos?

El conjunto ilicitano llega tras una dura derrota en Cádiz (5-1). Muchos aficionados tenían la esperanza de poder sacar algo del Ramón de Carranza. Tras las dos victorias consecutivas frente al Málaga y Zaragoza (las dos por 2-0) y la buena imagen dada, el optimismo se apoderó de los aficionados ilicitanos, sabiendo que su equipo era ese que se dejaba la piel en cada partido y que, con trabajo, los resultados llegan. ¿Qué pudo pasar? Eso es lo que se preguntan ahora mismo todos. Los de Pacheta lo tenían todo de cara, un gol de Sory ponía por delante a los ilicitanos en los primeros 10 minutos de partido. Se veía a ese Elche de las últimas jornadas, aguantando y aprovechando sus ocasiones. Tras el descanso, todo lo contrario. El agobio constante del equipo gaditano provocó la debacle de los ilicitanos. Nada de lo dado en la primera parte se vio en la segunda. Muchos aficionados se acordaron de lo que pasó en A Coruña frente al Deportivo. Una imagen casi calcada: errores, despistes, etc. El equipo ilicitano dejó varias dudas, pero lo hecho, hecho está, y es, por tanto, agua pasada. El Elche tiene una nueva oportunidad en casa de dejar atrás esa imagen y volver a recuperar el optimismo y el buen juego. Actualmente, los ilicitanos se encuentran en el puesto número 14º con 14 puntos, empatado con el Sporting de Gijón (13º) y el Cádiz (12º).

Fuente: La Liga

Un rival duro de roer, así podríamos definir a la UD Las Palmas. Dos empates frente al Deportivo en casa (1-1) y Mallorca (2-2) y una derrota frente al Almería (3-0) son los últimos resultados del equipo canario que se encuentra en el puesto 6 en la clasificación. La última victoria la consiguió el 16 de octubre frente al Extremadura (1-2). El equipo canario, por tanto, llega en busca de una victoria para dejar atrás los empates y derrotas dados en las últimas jornadas. Ahí es donde tiene que aparecer el Elche y más si juega en casa. No es fácil ni mucho menos. La UD tiene jugadores de primer nivel como Rubén Castro, Sergio Araujo, Momo, Juan Cala y el exjugador franjiverde Fidel.

Lesiones y actualidad

El pasado lunes se conocía la lesión del portero franjiverde Francis. El Elche emitía un comunicado en el cual decía que el jugador presenta una fractura del séptimo arco costal tras el golpe sufrido en el partido frente al Cádiz. Serán 4 las semanas de baja. El martes, Gonzalo Villar hablaba en rueda de prensa donde aseguró que estaban con ganas de ganar de nuevo y volver a dar buena imagen: "estamos ya con la mentalidad de levantarnos y volver a conseguir una victoria” y además añadió que, al igual que Las Palmas, son un rival duro de roer: "al cien por cien, somos un equipo muy difícil de batir, como se ha visto, pero no podemos relajarnos".

Fuente: La Liga

El miércoles otro jugador pasaba por rueda de prensa, en este caso fue Manu Sánchez quien recalcó la importancia del partido y de jugar en casa ante su afición: "Con humildad y trabajo, con nuestra gente y nuestro campo, tenemos que hacernos fuertes”. En la jornada del jueves Sory Kaba atendió a los medios quiso hacer hincapié en el esfuerzo y lo que puede conseguir el grupo: "somos un grupo de jugadores que tenemos hambre por demostrar que podemos estar en la élite; damos todo, acabamos muertos cada partido y ese es el camino que tenemos que seguir". Además, Juan Cruz no pudo ejercitarse con sus compañeros ya que venía arrastrando unas fuertes molestias en la rodilla. No se ejercitó por precaución, para evitar que esas molestias pudiesen ir a más, pero todo apunta a que podrá entrar en los planes de Pacheta. En esa misma sesión, el extremo Borja Martínez se tuvo que retirar antes por unas molestias musculares. Hoy viernes hemos conocido que el extremo alicantino, Borja Martínez, sufre un pinzamiento en el menisco de la rodilla y por lo tanto Pacheta y su cuerpo técnico no arriesgarán: "Borja no va a llegar, tiene un problema en la rodilla y puede haberse pinzado un menisco. Es un problema que se puede arreglar en tres días, pero, si va a más, igual hay que tomar decisiones" (esa decisión sería pasar por quirófano).

Duelos anteriores

El último partido entre estos dos equipos fue en segunda división, en la temporada 12/13 (temporada donde el Elche consiguió el ascenso a primera). El encuentro terminó con tablas en el marcador (0-0). La última victoria del Elche la encontramos en esa misma temporada, en el partido de ida, en septiembre de 2012. El resultado final fue de 3-1 con goles de Xumetra, Fidel (ahora en las filas canarias) y Etxeita. Muchos recuerdos y alegrías recordarán los aficionados franjiverdes de esa temporada, la del ascenso. Nombres como Manu Herrera, Rivera, Damián Suárez, Corominas, Fidel, etc, fueron los que compusieron esa plantilla y quedarán grabados en la memoria de todos los aficionados ilicitanos. Las últimas goleadas han sido a favor de los canarios: en mayo de 2010 Las Palmas ganaba al Elche por 4 goles a 1 y en esa misma temporada, lo mismo, el Elche perdía en el Martínez Valero por 2 goles a 5. Para ver el último partido de estos equipos en primera división hay que remontarse hasta el año 1978: cuando el Elche consiguió la victoria por 2 goles a 0. Entre ellos han jugado un total de 48 partidos, de los cuales el Elche tan sólo ha conseguido 10 victorias, mal dato para el conjunto ilicitano. Las Palmas ha conseguido la victoria en 21 ocasiones mientras que el empate se ha producido 17 veces.

Jugadores que se reencuentran con su ex equipo

Empecemos por el conjunto franjiverde, quien tiene en sus filas a Nacho Gil y Benja. Nacho Gil llegó a tierras canarias el pasado mes de enero, pero el futbolista no dio el nivel deseado. Solamente llegó a disputar 14 encuentros. Está entrenando con el conjunto ilicitano esperando a adquirir una ficha para volver a competir, aunque esta vez sea en la Liga 123. El otro jugador examarillo es Benja, quien al igual que Nacho Gil, no tuvo buena suerte en la isla. Fueron las lesiones las que le impidieron jugar casi toda la temporada. Un gol es seis partidos es lo que pudo aportar el jugador catalán. En el conjunto amarillo destaca Fidel. El extremo zurdo consiguió el ascenso a primera división con el Elche en la temporada 12/13. La temporada siguiente en primera pudo disputar varios partidos con el conjunto franjiverde dirigido por Fran Escribá pero en la temporada 14/15 fue transferido al Córdoba. Buen recuerdo es el que guardan los aficionados de Fidel en su etapa en el Elche. Extremo rápido, que no dejaba de intentarlo una y otra vez. Con sus buenos partidos y velocidad fue una pieza clave en esas temporadas.

Posibles alineaciones

Ya hemos visto que el equipo ilicitano tiene bajas importantes y de última hora. Todo apunta a que Juan Cruz podrá jugar. Hay que destacar la vuelta de jugadores importantes como Neyder Lozano, que no pudo disputar el último partido en el Ramón de Carranza frente al Cádiz por acumulación de tarjetas y la vuelta a la portería de José Juan, después de que Francis le quitara la titularidad. En el conjunto de Manolo Jiménez es muy importante la incorporación de Rubén Castro, quien en el último partido frente al Dépor sufrió un balonazo en su ojo derecho que hizo que se tuviera que retirar en el descanso. Finalmente ha recibido el alta médica tras la revisión oftalmológica que se realizó el pasado miércoles. Baja importante para los canarios es la de David Timor que se pierde el partido por sanción.