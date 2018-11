Previa Extremadura - Osasuna: tres puntos muy importantes en juego

Extremadura y Club Atlético Osasuna editarán un duelo poco visto en la historia de segunda división, ya que, como quien dice, apenas son cuatro los enfrentamientos entre extremeños y navarros. La cita será desde el próximo sábado 10 a las 18:00h en el estadio Francisco de la Hera. Repasando la situación clasificatoria, siete puntos y varias posiciones entre ellos son las diferencias con la que ambos afrontarán el encuentro.

El conjunto entrenado por Juan Sabas llega a este evite con siete puntos, en una situación complicada para un conjunto extremeño que compite sus partidos, pero no termina de lograr traducirlo en los resultados deseados. Pese a estar en la zona baja de la clasificación, se trata de un equipo peligroso en el aspecto ofensivo y entre sus arietes, hay uno que está destacando especialmente, Enric Gallego, el cual ha firmado un brillante arranque de temporada con ocho goles en 12 jornadas. Finalmente, y como anécdota, en este encuentro se ven dos viejos conocidos que pasaron por la casa osasunista, el portero Álvaro Fernández (ahora mismo titular) y el centrocampista Fausto Tienza.

Por su parte, el conjunto entrenado por Jagoba Arrasate, afronta este choque con la necesidad de mejorar sus prestaciones a domicilio, donde hasta ahora lleva un pobre bagaje de apenas un par de puntos y sensaciones mejorables. Así las cosas, el encuentro de Almendralejo supone una nueva oportunidad para sumar la primera victoria de la temporada a domicilio, presumiéndose un duelo de dos equipos con un objetivo muy claro, el triunfo.

Extremadura: la hora de ganar

El conjunto entrenado por Juan Sabas aprovechará esta oportunidad como local para sumar tres puntos que le permitirían alcanzar al Tenerife, equipo que actualmente marca el límite con las posiciones de descenso. Los de Almendralejo tratarán de obtener tres puntos tras la ocasión fallida frente al Córdoba en un duelo de necesidades. En el Arcángel, los de Sandoval se impusieron por 4-2 en un partido alocado, donde pese a adelantarse el conjunto local, el equipo extremeño logró voltear el resultado. Sin embargo, una expulsión y el empuje del equipo andaluz permitieron al conjunto califa remontar y hacerse con un triunfo muy importante.

En declaraciones previas al encuentro frente a los navarros, Juan Sabas cree que el trabajo de los suyos está siendo bueno pese a lo que dicta la clasificación de plata, y dijo estar mentalizado para hacer frente a su próximo rival, Osasuna, al cual lo definió como un conjunto muy experimentado.

Respecto del equipo que pueda poner el entrenador local en liza, deberá hacerlo, contando con la expulsión de Pomares, Diego Capel y Álex Barrera, que pese a tener el alta médica no ha podido entrenar con normalidad con el equipo, por lo que de entrar en la convocatoria, no se prevé que sean de la partida. Quien sí llega para el partido será Balbi, que podría ser el sustituto de Pomares para el choque frente a los rojillos.

Club Atlético Osasuna: ¿la hora de la primera?

Enfrente, el rival del cuadro extremeño será Osasuna. Los de Jagoba Arrasate llegan a este encuentro en la primera mitad de la tabla de segunda, con 16 puntos, y un objetivo claro, lograr los primeros tres puntos a domicilio. La anterior jornada, Osasuna venció en un duelo de prácticamente primeras al líder de la categoría, el Málaga.

Se adelantó muy pronto el conjunto malaguista con gol de Pau Francisco. Koné dispuso de una buena ocasión para haber anotado, pero al descanso el marcador no se acabaría moviendo en un primer tiempo con no mucho que contar. Tras el paso por vestuarios, los rojillos metieron una marcha más y lograron empatar la contienda con un gol de su particular pichichi, Juan Villar. La remontada rojilla llegaría pocos minutos después al conectar Roberto Torres un magistral lanzamiento de falta ante el que nada pudo hacer Munir.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico vasco afirmó que se verá un equipo pareido al que se vio contra el Málaga, ofensivo y valiente. Y es que aunque la receta parezca sencilla de enunciar, las opciones para lograr el primer triunfo del curso en Almendralejo pasarán por ser eficaces y minimizar los errores.

Finalmente, respecto de la convocatoria, destaca la presencia de Oier, que vuelve tras cumplir su partido de sanción, así como la inclusión de Miguel Olavide. Por el contrario, de la misma se caen Miguel Flaño e Imanol García. Finalmente en el capítulo de bajas, Iñigo Pérez no termina de recuperarse de su lesión, por lo que no llegará a este choque. Quién tampoco estará será Xisco, que cumplirá el primero de los tres partidos de sanción impuestos.

Ruedas de prensa de Juan Sabas y Jagoba Arrasate

Convocatorias de Extremadura U.D. y C.A. Osasuna

Convocatoria Extremadura U.D. no disponible.

Alineaciones posibles