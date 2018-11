Horarios del fútbol base del Rayo Majadahonda para el fin de semana 9-11 de noviembre

El primer equipo del Rayo Majadahonda jugará el domingo en el Wanda Metropolitano a las 16:00 horas ante el Almería. La afición majariega y los desplazados del Almería podrán ver un partido en el que los dos equipos irán a por todas.

El Rayo irá a por los tres puntos, y a conseguir la cuarta victoria en casa, y para los visitantes, sería su segunda victoria lejos de su campo. Así que ambos querrán lo mismo, y ninguno dejará jugar fácil al otro.

El club no quiere dejar de lado los compromisos a los que se enfrentarán las categorías inferiores. Por ello, ha hecho público los horarios de los equipos.

Empezando por los juveniles, el de División de Honor juega hoy contra el Getafe a las 11:00 horas en La Oliva. En la última jornada perdió 1-3 contra el Leganés. El Juvenil B juega hoy, 10 de noviembre, a las 15:30 horas contra la Unión Adarve en Vereda Ganapanes. En la última jornada perdió 0-4 contra el Real Madrid. Y el Juvenil C, hoy a las 16:00 horas contra el CD Nuevo Boadilla A en La Oliva. En su última jornada perdió por 6-4 contra el Celtic Castila A.

En la categoría de cadetes, el Cadete A ha jugado hoy a las 13 horas contra el Complutense Alcalá en La Oliva. La última jornada empató a uno contra Las Rozas. El Cadete B juega contra el Pozuelo de Alarcón hoy a las 18:15 horas en Valle de las Cañas. En su última jornada perdió 1-2 contra el Casarrubuelos. Y el Cadete C juega el domingo 11 de noviembre a las 14 horas contra UD Tres Cantos en Foresta. En su última jornada ganó 3-1 contra el CD Galapagar.

En la categoría de infantiles, el Infantil A ha jugado hoy a las 14:45 horas contra el Celtic Castilla en La Oliva. En su última jornada perdió 1-0 contra Ciudad del Fútbol. El Infantil B juega esta tarde a las 16:30h horas contra el CD Galapagar B en La Oliva. En su última jornada ganó 0-2 al Boadilla C. Y el Infantil C ha jugado esa mañana a las 12:30 horas contra Las Rozas CF D en Navalcarbón. En su última jornada ganó 2-1 contra La Fundación C

Por lo que hace en la categoría de alevines, el Alevín A ha jugado esa mañana contra el EF Siete Picos Calmenar en La Oliva. En su última jornada ganó 0- contra Villanueva de la Cañada A. El Alevín C también ha jugado esa mañana contra el CD Galapagar C en el Chopo. Su última jornada descansaron. Y el Alevín D ha jugado a la 13:00 horas contra el CD Galapagar B en el Chopo. Su última jornada perdieron 9-1 contra el CD Retamar.

La categoría de benjamines todos han jugado hoy. El Benjamín A contra la Ciudad del Fútbol B en Villalba. Su última jornada se suspendió el partido. El Benjamín B contra el CD Alpedrete A en Villalba. Su última jornada perdió 1-2 contra el Villalba A. Y el Benjamín C y el D a la misma hora y en el mismo sitio Boadilla han jugado contra el CD Nuevo Boadilla L y J, respectivamente. En sus últimas jornadas el C ganó 0-9 contra el Boadilla I, y el D ganó 2-6 contra el Boadilla H.

Y por último en la categoría de prebenjamines, todos jugaron el viernes nueve de noviembre en el Colegio SEK. El B y el C se han enfrentado entre ellos, y el A jugó contra el Vill. De la Cañanada. El A en su última jornada ganó 2-6 contra el prebenjamín B, y el C perdió 3-1 contra el Antavilla.